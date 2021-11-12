«Врубим атомную генерацию на полную катушку!» – Украина входит в зиму

Новости Украины

Украина вступает в самый сложный сезон в энергетическом плане за всю историю «незалежности».

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-глава ЧАО «Нефтегаздбыча», а ныне депутат Верховной рады от «Слуг народа» Олег Семинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация сложная, это наверное самый сложный сезон, в который Украина зашла. Мы уже проходим его, но подтвержу слова президента – он не является суперкритическим или надкритическим. Мы все знаем, что угля недостаточно на сегодня, а большинство наших городов, они обогреваются от ТЭЦ. Но я могу вас успокоить тем, что министерство энергетики, правительство – занимаются тем, чтобы отсутствие угля заменить наращиванием атомной генерации, в первую очередь, на полную катушку, и то, что не готово ещё. Я знаю, что к 1 декабря по плану завести максимальное количество атомных блоков в работу, во-вторых, это наша гидрогенерация», – рассуждает Семинский.

Также он попытался успокоить украинцев тем, что решается вопрос и с импортным углём.

«Все включились в аварийном режиме, и всё-таки идёт уголь из Казахстана, уже подплывают два судна из Южной Африки. Одно судно ДТЭК, другое судно, там наполовину «Центрэнерго» и ДТЭК. Этот уголь будет срочно отгружаться, и сразу будет поставляться на наши ТЭС и ТЭЦ», – убеждает депутат.

Отметим, эксперты предупреждают, что работа АЭС авральном режиме может привести к аварийным отключениям энергоблоков.