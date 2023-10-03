Врут про «контрнаступ», а потом плачут, откуда такие потери – украинский военкор

Официальная киевская пропаганда кормит украинского обывателя радужной картинкой о том, как русские бегут от «контрнаступа» ВСУ, что только «расхолаживает общество».

Об этом на канале «Alpha Media» заявил украинский военкор Тарас Деркач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас тишь-гладь, всё хорошо, у нас картинка внешне хорошая, мы атакуем, мы наступаем, мы бьём, рашисты едва ли не бегут, гибнут, мы их зачищаем, но потом встают вопросы – а почему такие потери у нас? А почему мы так медленно двигаемся? Не хочу сказать, что движение должно быть такими рывками на юге, мы понимаем, что война – это ежедневно нужно очень-очень много сделать, чтобы двигаться вперёд, потому что противник зарылся, противник не будет так просто сдавать позиции. Но, тем не менее, мне кажется, что не нужно показывать, что война – это такая лёгкая прогулка. Иногда у нас в общенациональном эфире даже вопросы, которые журналисты ставят, ведущие, они задают, там, что происходит, как там – на участке фронта, непростые бои, но у вас всё же хорошо? Да, у нас всё нормально, мы бьём вражеские войска, и у нас всё хорошо», – горько иронизирует Деркач.

По его словам, из-за такой подачи информации общество не понимает, какой ценой даётся «контрнаступ».

«Эти материалы расхолаживают общество в тылу. Тыл считает – так, а что нам волноваться, всё нормально, мы скоро закончим войну, смотрите, у нас тут и «Абрамсы», и «Леопарды», и всё у нас нормально. Только мы ежедневно должны переживать большие потери. И мы должны понимать, что человеческий ресурс там заканчивается, почему он заканчивается, что надо менять. И это должны показывать журналисты», – добавил военкор.