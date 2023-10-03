Врут про «контрнаступ», а потом плачут, откуда такие потери – украинский военкор

Вадим Москаленко .  
03.10.2023 16:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Официальная киевская пропаганда кормит украинского обывателя радужной картинкой о том, как русские бегут от «контрнаступа» ВСУ, что только «расхолаживает общество».

Об этом на канале «Alpha Media» заявил украинский военкор Тарас Деркач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальная киевская пропаганда кормит украинского обывателя радужной картинкой о том, как русские бегут от...

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«У нас тишь-гладь, всё хорошо, у нас картинка внешне хорошая, мы атакуем, мы наступаем, мы бьём, рашисты едва ли не бегут, гибнут, мы их зачищаем, но потом встают вопросы – а почему такие потери у нас? А почему мы так медленно двигаемся?

Не хочу сказать, что движение должно быть такими рывками на юге, мы понимаем, что война – это ежедневно нужно очень-очень много сделать, чтобы двигаться вперёд, потому что противник зарылся, противник не будет так просто сдавать позиции. Но, тем не менее, мне кажется, что не нужно показывать, что война – это такая лёгкая прогулка.

Иногда у нас в общенациональном эфире даже вопросы, которые журналисты ставят, ведущие, они задают, там, что происходит, как там – на участке фронта, непростые бои, но у вас всё же хорошо? Да, у нас всё нормально, мы бьём вражеские войска, и у нас всё хорошо», – горько иронизирует Деркач.

По его словам, из-за такой подачи информации общество не понимает, какой ценой даётся «контрнаступ».

«Эти материалы расхолаживают общество в тылу. Тыл считает – так, а что нам волноваться, всё нормально, мы скоро закончим войну, смотрите, у нас тут и «Абрамсы», и «Леопарды», и всё у нас нормально. Только мы ежедневно должны переживать большие потери. И мы должны понимать, что человеческий ресурс там заканчивается, почему он заканчивается, что надо менять. И это должны показывать журналисты», – добавил военкор.

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