«Врут все, пробы ставить негде» – в Москве призвали заблокировать торговлю с Украиной

09.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

России давно пора заблокировать все экономические связи с Украиной, потому что разговоры о том, что формально никакого российско-украинского конфликта нет – это откровенная манипуляция.

Об этом на своем YouTube-канале заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские власти всячески поливают Россию, фактически играя на стороне её врагов, ведут военные приготовления, диверсионную и разведывательную деятельность и прочее против РФ, а одновременно с этим продолжают торговать.

Причём, Россия, если включать газ, торговый партнёр номер один для Украины, недавно была увеличена закупка электроэнергии у России, а ещё Зеленский обратился к Лукашенко с просьбой о дополнительных поставках электроэнергии.

Само по себе это очень показательный диагноз для того, кем вообще являются эти украинские политики и правители с морально-нравственной точки зрения, потому что пробы ставить негде. Когда нужно, они придут, попросят, попользуются, но на внешнем контуре будут всячески поливать грязью. То есть, это такая лживая, циничная позиция, при этом не патриотичная», – заявил политолог.

«Признавая все те ошибки, которые российская внешняя политика сделала в отношениях с Украиной в предыдущие годы, я должен признать вот какую вещь. Я раньше тоже такие вопросы задавал нашим политтехнологам, чиновникам – ну что ж вы там, то и сё? А иногда слышал ответ – знаешь, там не с кем договариваться, потому что врут все, круглые сутки, сегодня они сказали одно, а днем они сделали другое, а вечером предприняли третье. И так было всегда», – отметил Михеев

Он добавил, что России пора было давно заблокировать все экономические связи с Украиной.

«Я об этом говорил с самого начала, в 2014 году, говорю все эти 6 лет. Но то, что я говорю, это одно, а то, что происходит, это другое. В этом смысле существует какое-то двоемыслие российских властей, они как-то всё оправдывают себя тем, что у нас формально нет никакого конфликта.

Можно говорить – у нас формально конфликта нет, это Украина считает, что Россия на неё напала, вот Украина пусть всё блокирует. А мы так не считаем, поэтому с формальной точки зрения у нас вообще никакого конфликта нет с Украиной. И поэтому можно вести торговлю и всё такое. Но это лукавство, манипуляция», – заключил политолог.