ВС РФ форсировали Оскол и продвигаются на Купянском направлении – военкор

Анатолий Лапин.  
17.10.2023 18:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 915
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Российская армия форсировала реку Оскол на Купянском направлении и перешла к охвату важного укрепрайона в Синьковке.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия форсировала реку Оскол на Купянском направлении и перешла к охвату важного укрепрайона...

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Хайруллин отмечает, что за прошедшее лето ВСУ выстроили мощную оборону, первую линию которой российская армия уже прорвала.

«Они за лето построили на этом пятаке, самый север от Купянска, сложнейшую систему укрепрайонов, прям насыщеннейшую. И наши там регулярно неделю работают, две недели перерыв, и снова неделю работают, потихоньку идут вперед. Вот, двинулись к Синьковке, снова продвинулись к Петропавловке, опять же, там огромное поле и типа оврага, для ориентира, большая позиция.

Вот, наши сейчас взяли несколько укрепленных районов. Там они перед Петропавловкой успели за лето построить две линии обороны. Сейчас наши первую догрызают и выходят прямо к самой Петропавловке. Ну, и работают севернее – многие не знают, что Оскол вообще-то уже форсирован в этом районе, там, где Старомлыновка, район называется Меловые горы, и наши не в лоб, а начали обходить их с тыла, потихоньку – там небольшое продвижение по 700-800 метров, но наши уже на той стороне, переправа работает, потихоньку обходим эти Меловые горы», – рассказал Хайруллин.

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