ВС РФ готовятся поставить Украину перед выбором серьезной битвы за Харьков
Если ВС РФ смогут выйти к реке Оскол, 70% Харьковской области окажутся под их огневым контролем.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик, в прошлом участник так называемой «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда я говорил о необходимости остановить контрнаступление, строить оборонительные линии и стабилизировать фронт, я понимал, что за неудачным контрнаступлением последует попытка наступления русских», – сказал Мосийчук.
По его словам, эта попытка уже имеет место.
«Она не имеет пока глобального успеха… но русские стремятся к двум вещам: Авдеевку они хотят продать информационно, в случае ее взятия, а выход на реку Оскол в Харьковской области со взятием части Купянска позволит накрывать из РСЗО огневыми ударами 70% Харькова.
То есть по факту они хотят поставить нас перед выбором начала серьезной битвы за Харьков», – заявил Мосийчук.
Спасибо!
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