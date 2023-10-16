ВС РФ готовятся поставить Украину перед выбором серьезной битвы за Харьков

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Если ВС РФ смогут выйти к реке Оскол, 70% Харьковской области окажутся под их огневым контролем.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик, в прошлом участник так называемой «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я говорил о необходимости остановить контрнаступление, строить оборонительные линии и стабилизировать фронт, я понимал, что за неудачным контрнаступлением последует попытка наступления русских», – сказал Мосийчук.

По его словам, эта попытка уже имеет место.

«Она не имеет пока глобального успеха… но русские стремятся к двум вещам: Авдеевку они хотят продать информационно, в случае ее взятия, а выход на реку Оскол в Харьковской области со взятием части Купянска позволит накрывать из РСЗО огневыми ударами 70% Харькова.

То есть по факту они хотят поставить нас перед выбором начала серьезной битвы за Харьков», – заявил Мосийчук.