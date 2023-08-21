«ВС РФ готовятся дать генеральное сражение» – Хайруллин о происходящем в зоне СВО

Любовь Смирнова .  
21.08.2023 16:41
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вся обстановка на линии боевого столкновения в зоне СВО говорит о подготовке к генеральному сражению.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил военкор Марат Хайрулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся обстановка на линии боевого столкновения в зоне СВО говорит о подготовке к генеральному...

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«Если общую стратегическую картину смотреть, то наши сейчас расставляют фишки, занимают важные позиции для главного сражения. То есть похоже всё на это. Я, конечно, в карты Генштаба не заглядывал, но примерно такая обстановка на фронте», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, украинские войска зажаты в двух коридорах стратегических направлений – в сторону Орехово и дальше на Мелитополь, и в сторону Великой Новосёлки и Старомайорского с выходом к Бердянску.

«Наше наступление идёт по десяткам оперативных направлений. Наши постоянно маневрируют, вводят новые направления в бой, обходят украинцев. Запорожский фронт, где украинцы якобы атакуют – это 100 км, и Северный фронт – это тоже 100 км. И наши себя ведут абсолютно свободно, маневрируют, причём малыми силами, идём вперёд. И украинцы – они идут по двум направлениям, нанести два отвлекающих удара по флангам, двигаются в узком коридоре.

Первое – это Орехово, где они пытаются выйти на Токмак и дальше на Мелитополь, как они декларируют, а второе направление как раз – это Великая Новосёлка и Старомайорское, и дальше, как они декларируют, выход на Бердянск и далее на Мариуполь. Они заранее все направления раскрыли. Но, обратите внимание, они могут атаковать только на двух направлениях одновременно, и то как бы часто захлёбываются, то одно, то другое направление. На двух направлениях они не могут вести активные боевые действия, у них сил мало. При этом наши строго их держат в таких узких коридорах, что они ни вправо, ни влево – никуда не могут подойти», – заключил Хайрулин.

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