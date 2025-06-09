ВС РФ используют трофейные симуляторы обучения БПЛА – своего ПО нет

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Использование украинских или американских симуляторов БПЛА в ВС РФ – это беда небольшая. Однако отечественное программное обеспечение для дронов – настоящая проблема.

Об этом говорили участники «Форума будущего 2050», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гендиректор ООО «Рус. Цифра» Кирилл Малафеев сказал, что у России нет хороших отечественных симуляторов управления БПЛА, и приходится использовать американские или украинские, на что модератор панели, военный обозреватель Юрий Подоляка возразил, что беды в этом особой не видит.

«Если симулятор вполне рабочий, тот же американский или украинский, какая разница, на каком они будут работать? Я как потребитель, я понимаю, что отечественный производитель – всё это классно», – сказал Подоляка.

«Согласен. Проблема в том, если мы хотим адаптировать под какие-то свои задачи или БПЛА, то это не представляется возможным по той причине, что оно трофейное», – ответил Малафеев.

Куда большей проблемой он назвал разработку собственного ПО для БПЛА.

«Разработка ПО должно внедряться для всей армии, иначе его внедрить невозможно, кроме как на уровне отдельных частей. По моему опыту, разработка в рамках госта и госзаказа является практически невозможной. Это одна из причин, почему на момент начала СВО у нас практические не было БПЛА, потому что программный код не считается предметом производства министерством обороны», – объяснял предприниматель.

Подоляка здесь полностью согласился с собеседником.