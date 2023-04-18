«ВС РФ контролируют все точки скопления ВСУ для контрнаступления» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
18.04.2023 16:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У ВСУ нет возможности сконцентрировать нужное количество войск для контрнаступления, поскольку все пригодные для этого точки находятся под постоянным огнём ВС РФ.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Американцы, скорее всего, рассматривают вариант или неудачного контрнаступления, или того, что Украина просто уже не пойдёт в контрнаступление, поскольку засвечены все планы и все точки, откуда можно идти в это контрнаступление.

Я уже не говорю о том, что по всем потенциальным местам, где можно идти в контрнаступление в Херсонской и Запорожской области, ежедневно наносятся постоянно ракетные и прочие удары, чтобы Украина не смогла даже подтянуть войска, с помощью которых можно будет начать это контрнаступление.

Мы же понимаем, что невозможно спрятать армию, которая готовится в контрнаступление, когда идёт реальная война. В эпоху спутников и прочих новейших информационных технологий спрятать невозможно», – отметил эксперт.

«Поэтому, с одной стороны, россияне постоянно обстреливают места, где может начаться контрнаступление, а с другой стороны американцы публично постоянно показывают, что никаких надежд на это контрнаступление нету. Ну а если так, то значит война может затянуться на долгие годы, но Путин на долгие годы готов к этой войне, а Украина не готова к этой войне», – рассказал Корнейчук.

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