ВС РФ методично перемалывают ВСУ в огненном мешке под Работино – Хайруллин

В боях на Запорожском направлении российские войска превратили населённый пункт Работино в огненный мешок для перемалывания «контрнаступа» ВСУ.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в ДНР военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Украинцы создали себе здесь классическую ситуацию огненного мешка, клещи, и сидят там третий месяц и спокойно дают нашим уничтожать себя. И Работино, и то, что перед Вербовым – оно находится в низине. И наши, когда украинцы начали биться головой об эту стену, просто отошли на высоты и спокойно уничтожают наступающие войска. Более того, о том, что у нас здесь обстановка нормальная, говорит тот факт, что наши в последние недели начали просто спокойно идти в атаки зачищать всё это – и Работино… Если они идут на Вербовое, у них тяжёлая логистика, но этот весь участок низина, наши стоят на высотах, прекрасно их видят и спокойно уничтожают. Украинские штурмовики идут под открытым небом, технику они уже здесь боятся использовать, тащат пешком всё на себе, понятно, что к рубежу под Вербовое они приходят абсолютно никакие, наши их берут тёпленькими», – рассказал Хайруллин.

По его словам, российские войска не дают ВСУ закрепиться в Работино, заставляя постоянно подтягивать новые резервы.

«Тут смешная ситуация – украинцы на этом направлении пытаются снизить активность, а наши им не дают. Как только они пытаются закрепиться в Работино и отсидеться там, наши заходят, доходят до центра, зачищают и спокойно назад отходят. И украинцы вынуждены снова заходить в это Работино с потерями, у нас там (на высотах – ред.) артиллерия, наблюдательные, и мы спокойно на подходах подкрепления их уничтожаем. То есть наши тормошат их, не дают снизить активность. Путин на питерском форуме сказал, что Украина взяла паузу (это на третьей неделе «контрнаступа») – это не очень хорошо для нас, потому что нам выгодно, чтобы они шли в наступление. Вот, наши бойцы здесь и обороняются. То, что здесь украинцам нечего ловить, это очевидно, и то, что они глупо себя ведут, это тоже очевидно. То есть они не могут прекратить, а наши им не дают прекратить здесь активность. Они бы с удовольствием бы снизили её и подстроились под свои условия, но наши не дают», – объяснил военкор.