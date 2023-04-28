ВС РФ методично уничтожают украинские склады с боеприпасами накануне «контрнаступа» – эксперт

Анатолий Лапин.  
28.04.2023 18:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия методично выбивает склады боеприпасов ВСУ накануне анонсированного «контрнаступа».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия методично выбивает склады боеприпасов ВСУ накануне анонсированного «контрнаступа». Об этом в эфире радио...

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По словам Борзенко, российская авиация работает на глубине 200 километров вглубь линии фронта.

«В последнее время, что я заметил, и что не проходит особо по сводкам, не делается никакой акцент на этом, – мы очень грамотно уничтожаем склады с боеприпасами. У нас почти каждый день звучит, что уничтожен склад с боеприпасами такого-то подразделения, такой-то бригады, там-то. И эти ракеты очень активно работают.

Понимаете, реально артиллерия – 35 километров, это предел. Дальше начинаются ракеты. Но эти склады не могут быть далеко – это все в пределах 200 километров от линии соприкосновения с противником. Вот, где-то на этих двухстах километрах работают наши ракеты, которые уничтожают склады, где концентрируются боеприпасы, в частности, для предстоящего наступа ВСУ», – рассказал Борзенко.

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