ВС РФ могут готовить бросок «прямо на Запорожье» в обход больших укрепрайонов – Коц

Максим Столяров.  
21.02.2025 17:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если к прорвавшей украинскую оборону на Новосёлковском направлении подтянется фронт со стороны Курахово, ВС РФ образуют единый кулак для наступления на Запорожье в обход таких «фортець», как Гуляйполе и Орехов.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если к прорвавшей украинскую оборону на Новосёлковском направлении подтянется фронт со стороны Курахово, ВС...

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«На Новосёлковском направлении мы по факту прорвали стратегическую линию обороны, ту, которая была главной линией обороны на этом направлении, зайдя в тыл запорожской группировке противника. Мы пока не идём вперёд. У меня ощущение, что мы ждём, когда подтянется фронт со стороны Курахово. Здесь тоже всё очень плохо у противника, об этом говорят, в том числе, и украинские военкоры…

Зеленский в угоду политической конъюнктуре не дал приказ на отход, и теперь эти люди будут уничтожены, вот это видят и украинские военкоры. А это дорога на Запорожье с Константинополя.

Собственно, когда две группировки, Южная и Восток, объединятся, они вполне могут пойти по тылам в сторону города Запорожье, расширяя плацдарм. В том числе, и на юго-восточную часть Днепропетровской области.

Если у нас будут на это ресурсы, это будет такое крупномасштабное наступление в обход основных оборонительных линий противника, в обход Гуляйполя, в обход Орехова – прямо на Запорожье», – рассказал Коц.

«Там, конечно, километров 120-140 до Запорожья от этой точки, но когда не готовы фортификации, когда нет линии обороны, когда не за что цепляться, нет крупных населённых пунктов, конечно, и продвижение будет идти порезвее», – добавил военкор.

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