ВС РФ на Запорожском направлении перерезают логистику ВСУ

Анатолий Лапин.  
31.03.2025 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


На относительно стабильном участке фронта, Запорожском, активизировались подразделения российской армии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник ВСУ Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На относительно стабильном участке фронта, Запорожском, активизировались подразделения российской армии. Об этом в эфире...

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«Речь идет где-то про 3-4 батальона противника, которые проявляют активность, проводят атакующие штурмовые действия по двум направлениям: Пятихатки-Степовое и район севернее Долинки на Щербаки. Ближайшая задача у них, насколько я понимаю, перерезать дорогу Камянское-Орехов на участке между селами Степовое и Щербаки и занятие, по возможности, самого села Степовое и Щербаки

Они действуют на северном направлении, как я сказал, по этим основным направлениям. Это можно рассматривать как попытку улучшить в тактическом отношении свои позиции на передовой, так и перерезать важную для ВСУ рокаду, чтобы усложнить маневры силами средствами вдоль фронта», – заявил Машовец.

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