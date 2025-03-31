ВС РФ на Запорожском направлении перерезают логистику ВСУ

На относительно стабильном участке фронта, Запорожском, активизировались подразделения российской армии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник ВСУ Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Речь идет где-то про 3-4 батальона противника, которые проявляют активность, проводят атакующие штурмовые действия по двум направлениям: Пятихатки-Степовое и район севернее Долинки на Щербаки. Ближайшая задача у них, насколько я понимаю, перерезать дорогу Камянское-Орехов на участке между селами Степовое и Щербаки и занятие, по возможности, самого села Степовое и Щербаки…

Они действуют на северном направлении, как я сказал, по этим основным направлениям. Это можно рассматривать как попытку улучшить в тактическом отношении свои позиции на передовой, так и перерезать важную для ВСУ рокаду, чтобы усложнить маневры силами средствами вдоль фронта», – заявил Машовец.