ВС РФ наконец берутся за украинские мосты

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Российская армия начала наращивать опыт по выведению из строя мостов, которые используются ВСУ.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», переходит авторитетный военный паблик «АДЕКВАТ Z», проанализировавший появившихся за последние дни сразу нескольких видео с ракетными ударами по мостам.

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«Сильно подозреваю, что наблюдаем точно такую же пробу пера, что и несколькими неделями ранее с управляемыми планирующими бомбами. Видимо, ставшую возможной потому, что с войсковой ПВО, тем более на не самых горячих участках, у противника становится все хуже и хуже. То есть каждый мостик из разносимых сейчас, конечно, имеет свое местное значение. Но главный смысл их сноса даже не в том, чтобы усложнить чубатым жизнь на данном конкретном участке, а в том, чтобы экипажи набивали руку, а штабы обобщали опыт: эффект применения таких-то и таких-то изделий по целям с такими-то характеристиками таков, вероятность поражения вот такова, выводы и рекомендации на будущее вот эти», – отмечает автор.

По его словам, если такие видео будут продолжать появляться по одному-два в день, значит, гипотеза про наработку опыта похожа на правду.

«А закончиться эта наработка по идее должна ко времени, когда в расчетах командования или, вернее, планах операций как раз появится место для массированного применения. Но это, видимо, вопрос не самого ближайшего будущего. А пока интересно было бы увидеть эффективность применения по железнодорожным мостам, которых в пределах дальности пуска для этого имеется достаточно», – резюмирует паблик.

Ранее в соцсетях появились кадры ракетного удара российским бомбардировщиком Су-34 по мосту через реку Судость у села Гремяч в Черниговской области.

Специализирующийся на боевой авиации телеграм-канал Fighterbomber, указал, что удар наносился авиационной ракетой Х-29ТД малого радиуса действия, предназначенной для поражения различных целей, в том числе бетонных дотов и мостов. Ракета оснащена лазерной системой самонаведения.

Перед детонацией БЧ ракета способна пробить приблизительно один метр бетона, укрытого тремя метрами грунта. А боеголовка, весом 317 килограммов, надежно гарантирует уничтожение объектов противника.

«Вторая часть не обрушилась полностью, но провалилась. Пехота пройдет, но техника уже никакая не проедет», – написал Fighterbomber.

По мнению автора, «это скорее пока разовая акция, чем системный подход».

«Сейчас подъедут полуторки к УМПК и будет поинтереснее», – прогнозирует автор.

Отмечается, что на этом снимке поврежденный мост глазами ракеты и экипажа в момент пуска.