«ВС РФ не бомбят гражданских, как Израиль или мы. И Зеленский цинично этим пользуется» – экс-аналитик ЦРУ

Максим Столяров.  
30.06.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1589
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Владимир Зеленский использует население подконтрольных городов в качестве живого щита и не стесняется об этом цинично заявлять.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский использует население подконтрольных городов в качестве живого щита и не стесняется об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы знаем, почему Зеленский не вывозит мирных жителей из таких мест, как Сумы. Он сказал: если в Сумах будет много мирных жителей, то вероятность ракетного удара по городу будет меньше. Так что пусть они там остаются, я не хочу их эвакуировать, потому что они наша защита.

Ну, и что это значит? Это значит, что есть доля правды в том, что русские, действительно, считают украинцев, особенно тех, кто живёт в Сумах, в основном, русскими. Своими, славянами, которых они не хотят убивать», – сказал американец.

«Они не бомбят гражданские объекты, как Израиль, или мы иногда. И Зеленский сам признал, что лучший способ для них – оставить мирных жителей в городе, ради Бога! И тогда русские будут осторожнее разрушать город. Это говорит о многом из уст самого Зеленского», – изумлялся Макговерн.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить