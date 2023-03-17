«ВС РФ не спешат брать Артёмовск – это стратегический замысел» – Сивков

В боях за Артёмовск (Бахмут) перемалываются подразделения ВСУ, которые киевское командование планировало использовать для контрнаступления.

Об этом в эфире канала «Дайте сказать!» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Значительная часть личного состава, который должен был быть в наступлении, уже перемалывается под Артёмовском – по дороге, по которой прямой наводкой бьют наши танки. Их бьют по дороге. То, что уцелело и доехало, их добивают уже на месте, и не очень торопятся брать Артёмовск. Там перемалываются те части, которые должны были быть в наступлении, в том числе, наиболее подготовленные части.

Тоже интересный стратегический замысел просматривается, не знаю, правда ли. Но если им всё-таки удастся создать группировку для наступления, и это наступление провалится, то больше наступать им будет нечем», – заявил Сивков.