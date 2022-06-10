ВС РФ нужно больше личного состава, чтобы громить ВСУ, а не выдавливать – Стрелков

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Новости Украины

Русские войска должны обладать численным превосходством в Донбассе и на Украине, поскольку с течением боевых действий линии наступлений сужаются, а площадь освобождённых территорий, которые надо контролировать, растёт.

Об этом во время встречи с соратниками рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркивает, что освобождения от ВФУ территорий недостаточно, так как над ними еще необходимо установить постоянный контроль, а также восполнить потери.

«Проблема в том, что выиграть эту войну мы можем, только создав численное преимущество наших войск на Украине. Как в числе соединений, так и в живой силе. Даже если отобьем все наступления противника и снова будем успешно наступать, у нас все равно с каждым продвижением будут стоять вопросы «Кем контролировать территорию?» (фронт не будет сужаться, он будет расширяться) и «Кем пополнять понесенные потери?». Второй этап показал, что оказывается, имеющимися силами можем только выдавливать понемногу. Не громить! Выдавливать», – поясняет Стрелков.

Экс-министр обороны ДНР отмечает, что второй этап СВО оказался менее успешным, чем первый.

«Понимаете, Северодонецк – это самый крупный город, который сумели… И то, не весь взять во время второго этапа спецоперации. Мариуполь, Херсон – да, большие города. Мелитополь, Бердянск – не маленькие. Но их взяли во время первого этапа. Взятие Мариуполя было обеспечено во время первого этапа операции, когда его окружили. Второй этап операции показал, что несколько райцентров за полтора месяца мы можем взять – с очень тяжелыми боями, очень медленно, с большими потерями», – рассуждает он. В качестве наглядного примера «низкой эффективности» второго этапа СВО, Стрелков приводит текущую карту военных действий.

«Вы заметили, как сужалась линия фронта по мере того, как шло наступление? Не линия фронта, а линия наступления. Сначала наступали под Изюмом, Гуляйполем, под Авдеевкой, Марьинкой, Попасной, Рубежной, на Лиман. Потом про Гуляйполе забыли, в Марьинке (действовать – ред.) перестали, потому что некем стало наступать, под Авдеевкой завязли. Смогли продавить под Попасной, и пошло. Под Попасной продавили – свернули операцию под Изюмом, кинули всех на окружение группировки под Северодонецком и Лисичанском, и до сих пор не можем окружить. С трудом выдавили противника из Красного Лимана. Наконец, в завершении этой операции, взяли Святогорск и Святогорскую Лавру», – добавил экс-министр обороны ДНР.