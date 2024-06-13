ВС РФ обходят Часов Яр и перешли канал Северский Донец – Донбасс

Русские методично вытесняют ВСУ за канал Северский Донец – Донбасс в Часовом Яре и продвигаются с той же тактикой, какую применяли при освобождении Авдеевки.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часов Яр, как и Волчанск – это оперативное направление, которое нам необходимо. Противник заходит – тактика такая, как и в Авдеевке. С запада, с юга, с севера обходят, ищут слабые места и заходят. Через северный фланг они в Часов Яр уже зашли, там гаражи какие-то, в высокую застройку начали заходить, но до канала Северский Донец – Донбасс ещё не дошли. По центру, там, где ул. Зелёная – то же самое не дошли, а по югу там, где Ступки-Голубовские-2, уже перешли этот канал. С южного фланга они уже на окраинах микрорайона Канал начали воевать. Ещё ниже есть Ивановка, Клещеевка, там тоже очень серьёзные бои.

Они обходят со всех сторон. Понимая, что в лоб не взять, они обходят по флангам. Я так понимаю, задача минимум у них сейчас вынудить наши войска отойти за канал Северский Донец – Донбасс, там у нас укрепрайон. То есть они укрепрайон атакуют, чтобы войска держать, а сами заходят с флангов», – сказал Стариков.

«Там очень серьёзные бои, вязкие, они идут там очень настойчиво. Мы можем отойти на укреплённые позиции, я не знаю, построили у нас их возле канала или нет, должны были построить. Они заходят с одной и другой стороны. И это слабое место. Но если мы оставим его, это будет для нас слабостью», – добавил эксперт.