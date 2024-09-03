ВС РФ обходят Угледар с флангов. Западные СМИ возопили об угрозе котла

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Российские войска серьезно активизировались в районе Угледара, заняв новые позиции как к западу, так и востоку от города, который ранее безуспешно пытались взять в лобовую, понеся при этом серьезные потери.

Таким образом вырисовывается перспектива выхода во фланги и тыл группировке ВСУ, обороняющей Угледар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К западу от Угледара продвижение получилось не только неожиданным для противника, но и достаточно существенным.

«Угледарское направление. Противник при поддержке бронетехники продвинулся западнее Павловки на участке шириной до 5.78 км на глубину до 4.17 км, заняв восточную и центральную части Пречистовки. Бои за населённый пункт продолжаются», – пишет украинский военкор Олег Петренко в сегодняшней сводке.

В свою очередь офицер ВСУ с позывным «Алекс» в своем тг-канале подчеркивает, что в последние дни «идет большая активность штурмовых действий на Угледарском направлении».

«Противник пытается наступать на 3 участках: Константиновка, Водяное и Пречистовка, частично имеет успех. Сложнее всего сейчас в районе Пречистовки, там врагу удалось продвинуться», – сокрушается офицер.

Он добавил, что только за вчерашний день для штурмов на Угледарском направлении ВС РФ задействовали порядка 50 единиц техники.

Фиксируются успехи российской арии и к востоку от города, где удалось занять позиции на шахте «Южнодонбасская № 1» и восточной окраине Водяного.

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка указывает, что русские смогли добиться значимых успехов под Угледаром, отмечая, что пока они не стали роковыми для ВСУ, а сражение «только входит в кульминацию».

«На пока известно (и противник все это к вечеру вынужден был подтвердить), что наши части не только заняли шахту «Южно-Донбасскую», но и пробуют обосноваться на ее терриконе. А еще они вошли в Водяное и там смогли закрепиться. На самом деле это важные успехи и взятие под полный контроль террикона шахты позволит нам идти вперед быстрее. Также к вечеру противник был выбить из Пречистовки, где мы тоже закрепились. Таким образом очевидно желание нашего командования освободить Угледар не лобовой атакой, а обходом и заходом городу в тыл на Богоявленку, которая является для гарнизона ВСУ в этом городе главным логистическим хабом», – описывает ситуацию Подоляка.

Паблик «Воин DV», который ведут российские военные дальневосточники из группировки V пишет, что наУгледарском направлении идут тяжелые бои, о результатах которых говорить еще рано, а публикация актуальных кадров продвижения, равно как и преждевременные победные реляции, «могут навредить парням». При этом указывается, что «с ряда участков поступают хорошие новости — некоторые из них уже подтверждаются вражескими OSINT-ресурсами».

«Наибольший интерес представляет заявление, приписываемое боевикам 46-й оаэмбр, действующим в районе Максимильяновки (Кураховское направление). Противник отмечает, что нашим войскам удалось выполнить задачу по сковыванию угледарской группировки ВСУ в целях создания условий для прорыва на флангах. Ключевой тезис — «еще одну ненужную медийную крепость никто делать не будет», выглядит как подготовка почвы для «отхода на более выгодные позиции» (или как дезинформация, этого тоже нельзя исключать). Тот факт, что информация по Угледарскому направлению поступает от 46-й аэмбр, которая действовала на другом участке, примечателен сам по себе, в особенности на фоне сообщений о выводе 72-й омбр из Угледара», – добавляют дальневосточники.

Активизация под Угледаром имеет важное значение для наступления на Красноармейском (Покровском) направлении», поскольку продвижение с юга сузит горловину мешка, в котором оказались украинские подразделения восточнее.

Ряд западных источников начали бить тревогу из-за угрозы окружения украинской группировки.

«Российские силы, потенциально насчитывающие десятки тысяч военнослужащих, приблизились к Покровску на расстояние шести миль, они обошли сильные украинские силы, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Волчья, протянувшуюся с севера на юг в трех милях к востоку от с. Мемрик. В результате получается обнаженный выступ на восток вглубь российской линии — выступ, который при нескольких решительных российских маневрах может превратиться в ловушку для сотен украинских военнослужащих. Части как минимум четырех украинских бригад окажутся в окружении россиян к югу от Покровска – 59-я мотопехотная, 68-я егерская, 117-я бригада ТРО и 15-я бригада НГУ», – пишет «Форбс».

Издание выражает надежду, что отступление ВСУ здесь уже началось, называя это «разумным шагом со стороны украинского командования.

Впрочем, пока ситуация не стала безнадежной для оказавшихся в мешке подразделений, поскольку ВСУ еще удерживают северо-западные окраины Красногоровки.

Стоит заметить, что в случае падения Угледара и продвижения ВС РФ на несколько километров севернее мешок значительно увеличится.