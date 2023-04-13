ВС РФ отказались от быстрого окружения Бахмута и нацелились на Славянск – Карась

Российские войска отказались от идеи быстрого окружения Артемовска, но вместе с тем они концентрируют большие резервы.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил украинский неонацист, боевик Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Бахмуте мы видим, что противник идею, чтобы быстро его окружить полностью, он от нее, очевидно, отказался, не бросает на это резервы, экономить начал людей. Они перешли на дозатрату тех «вагнеровцев», которые воюют в Украине, на лобовые атаки в самом городе. Это по сути лобовые столкновения, которые болезненные для противника, а от идеи окружения Бахмута они на данный момент отказались», – сказал Карась.

«Они перебрасывают очень много войск, их чрезвычайно много сейчас на Луганском направлении. Скорее всего, они хотят форсировать Северский Донец и пытаться срезать наш северский выступ, где наши войска держатся. Там город Северск, где держатся наши войска, он остался, они его не смогли отрезать летом.

И сейчас они думают срезать этот выступ, захватить, возможно, форсировать, и таким образом продвигаться к Славянску уже с этого направления», – заявил Карась.