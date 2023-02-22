ВС РФ подобрали ключи к уничтожению «Хаймарсов»

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Российские разведывательные беспилотные аппараты научились обнаруживать поставленные из США на Украину РСЗО «Хаймарс».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, давая оценку сообщению Минобороны РФ об уничтожении двух американских РСЗО под Краматорском.

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«HIMARS — это непростая цель, но мы подобрали ключи к этой машине. Эта РСЗО — мобильная, постоянно перемещается, меняет позиции, и засечь ее очень сложно. Но мы научились их обнаруживать. Можно предположить, что здесь большую роль играют наши разведывательные беспилотные аппараты, а также другая разведка, включая спутниковую. Это не первый случай, когда противник теряет эти машины. Поэтому можно говорить о том, что против них ведется системная работа», – сказал аналитик «Известиям».

Он обратил внимание, что от этих систем чаще страдает мирное население.

«У РСЗО точные ракеты, которые бьют на расстояние до 80 км. Войскам, конечно, достается от нее. Но, к сожалению, под их огонь чаще всего попадает мирное население, от ракет этой РСЗО уже погибло много людей», – добавил Дандыкин.

По информации российского оборонного ведомства, в районе Краматорска были уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «Хаймарс» и склад боеприпасов. Кроме того, утверждается, что в течение суток на донецком направлении ВСУ недосчитались боевой машины РСЗО «Град», по одной САУ «Акация» и «Гвоздика» и двух гаубиц Д-30.