ВС РФ поджимают Красноармейскую агломерацию
За последнее время российские войска добились существенного прогресса в районе Красноармейска (Покровска).
Особенно это заметно к востоку от города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, вчера к югу от входящего в Красноармейскую агломерацию города Димитров (Мирноград) появились кадры российского флага над Малиновкой (Ульяновкой), находящейся на трассе, связываемой агломерацию с Константиновкой. Освободили это важное село бойцы 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса ВС РФ.
Примечательно, что несколько месяцев назад столь глубоко продвинуться русским не удалось, в отличие от правого фланга в районе Котлино – Удачное. Но тогда на этом участке ВСУ удалось ценой неимоверных усилий и переброски резервов остановить продвижение ВС РФ. Но в итоге, измотанные боями на юге и юго-западе, ВСУ пропустили удар на восточном фланге. Кроме Малиновки, от оккупантов освобождена и Миролюбовка.
Воюющий на этом направлении ВСУшник с позывным «Мучной» подтверждает, что Малиновка потеряна.
«Далее русаки начнут продвигаться в село Мирное и выйдут с востока в Новоэкономическое. Также, враг проводит стабилизационные мероприятия в северной части Миролюбовки, которая по факту уже за противником и готовится к движению с юга, тоже на Новоэкономическое. Это признак того, что противник начнет создавать угрозу Мирнограду с востока и будет идти по широкому фронту.
Так же русаки готовят плацдарм для наступления на Луч и заскок с юга в город. Опять же – они на этом участке фронта обрезают наши гарнизоны клещами, идут суки и не стесняются», – тревожится «Мучной».
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