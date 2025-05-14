ВС РФ поджимают Красноармейскую агломерацию

Олег Кравцов.  
14.05.2025 09:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 700
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


За последнее время российские войска добились существенного прогресса в районе Красноармейска (Покровска).

Особенно это заметно к востоку от города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За последнее время российские войска добились существенного прогресса в районе Красноармейска (Покровска). Особенно это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Так, вчера к югу от входящего в Красноармейскую агломерацию города Димитров (Мирноград) появились кадры российского флага над Малиновкой (Ульяновкой), находящейся на трассе, связываемой агломерацию с Константиновкой. Освободили это важное село бойцы 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса ВС РФ.

Примечательно, что несколько месяцев назад столь глубоко продвинуться русским не удалось, в отличие от правого фланга в районе Котлино – Удачное. Но тогда на этом участке ВСУ удалось ценой неимоверных усилий и переброски резервов остановить продвижение ВС РФ. Но в итоге, измотанные боями на юге и юго-западе, ВСУ пропустили удар на восточном фланге. Кроме Малиновки, от оккупантов освобождена и Миролюбовка.

Воюющий на этом направлении ВСУшник с позывным «Мучной» подтверждает, что Малиновка потеряна.

«Далее русаки начнут продвигаться в село Мирное и выйдут с востока в Новоэкономическое. Также, враг проводит стабилизационные мероприятия в северной части Миролюбовки, которая по факту уже за противником и готовится к движению с юга, тоже на Новоэкономическое. Это признак того, что противник начнет создавать угрозу Мирнограду с востока и будет идти по широкому фронту.

Так же русаки готовят плацдарм для наступления на Луч и заскок с юга в город. Опять же – они на этом участке фронта обрезают наши гарнизоны клещами, идут суки и не стесняются», – тревожится «Мучной».

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить