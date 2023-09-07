ВС РФ пойдут в наступление перед президентскими выборами в России – Фесенко

Несмотря на попытки разных сторон прозондировать почву о переговорах, которые активизируются к концу осени-зиме этого года, российская армия может пойти в наступление, чтобы показать победы перед президентскими выборами в РФ.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная проблема в том, что возможность выхода на какие-то мирные переговоры с Россией, – прямых переговоров не будет, я в этом убежден, но даже выход на переговоры через посредников, как показали переговоры Эрдогана с Путиным, сейчас это сценарий маловероятен. Поэтому пока можно говорить лишь о какой-то прелюдии, попытках, прежде всего, Запада, во-первых, прозондировать готовность Украины к переговорам, во-вторых, а это будет самое сложное и проблемное, а готов ли Путин к этим переговорам. Почему конец года и начало следующего года – я думаю, к этому времени как-то прояснится ситуация с военными действиями и ситуация на юге, на Запорожском направлении, удастся ли украинским войскам существенно продвинуться, а это будет влиять и на последующую дипломатическую активность. Другая проблема – насколько у россиян есть потенциал для наступления на Купянском и Лиманском направлении», – отметил он.

«Попытка есть уже сейчас, есть риск, об этом говорят и наблюдатели, и косвенные некоторые данные, что есть риск, что ближе к президентским выборам в России российское военное ведомство может продемонстрировать попытку российского наступления в Украине, чтобы показать, что Путин наступает, Россия наступает. Это было бы хорошей пиар-акцией для Путина. Готовы они к этому или нет, пока сказать сложно», – заключил Фесенко.