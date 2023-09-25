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Российская армия минувшей ночью мощно «откалибровала» военный аэродром «Долгинцево» в Кривом роге Днепропетровской области.

Сообщается о продолжающейся длительное время детонации и сильном пожаре после ударов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поступает информация, что аэродром Долгинцево – всё! На аэродроме все горит и очень мощно детонирует. Попали в ракетный склад с БК для самолётов», – отмечает в своём блоге политолог Сергей Карнаухов.

Ранее именно с этого аэродрома взлетали украинские самолеты, атаковавшие Крым и Севастополь на протяжении нескольких дней. Накануне здесь приземлился транспортный самолет ВСУ, доставивший, вероятно, ракетное вооружение.

Кроме того, было известно, что на аэродроме находятся от 4 до 6 реактивных самолётов, способных нести крылатые ракеты Storm Shadow.

«Недавно на этом аэродроме наш Ланцет уничтожил МиГ-29, сейчас с мест сообщают о попадании в ракетный склад БК для самолётов и мощной детонации. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге», – отмечает на своей странице уроженец Днепропетровской области, бывший депутат Верховной рады и первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Tг-канал «Милитарист» добавляет, что после ударов по Долгинцево, НАТО не досчитается большого количества своих «инструкторов».

«В результате ночного удара по авиабазе Долгинцево без вести пропали по меньшей мере 120 человек, включая военнослужащих НАТО, которые завалены в зданиях и убежищах на базе и вокруг нее. Из-за сильных взрывов эвакуация пострадавших и поисково-спасательные работы были сильно осложнены», – утверждает «Милитарист».

При этом командование Воздушных сил ВСУ уверяет, что минувшей ночью в очередной раз сбило почти все, что летело по военным объектам.

«Сбиты 11 из 12 «Калибров», 19 из 19 «Шахедов» и 0 из 2 «Ониксов», – сообщили в ВС ВСУ.