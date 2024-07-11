ВС РФ поразили скрытый под землей командный пункт ВСУ в Киеве, – Коц

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Во время недавнего удара по Киеву ВС РФ поразили скрытый командный пункт, который находился под землей в одном из бункеров военного завода «Артем».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, завод «Артем», конечно, известен производством военной продукции, но и там очень серьезные бетонные подземные укрепления, где вполне мог бы находиться подземный пункт управления. Я думаю, что какие-то подробности нам Министерство обороны еще сообщит – то, что знаю я по ударам – то, что можно утверждать с высокой долей вероятности, что действительно был поражен некий подземный пункт управления. Я не знаю, кто был на местах в этот момент, но то, что это очень болезненный для украинцев удар, об этом известно по перехватам неких сообщений, которые были переданы по зашифрованной линии связи», – заявяил Коц.