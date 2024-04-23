ВС РФ повышают интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия

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Российская армия будет проводить СВО до полного достижения поставленных задач.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии российского оборонного ведомства.

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Он обратил внимание, что Вашингтон для недопущения краха ВСУ намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму, из которых большая часть уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов.

«Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы», – сказал Шойгу.

По его словам, российский ВПК в разы нарастили свои мощности, повысив боевые возможности Вс РФ, что отражается на фронте.

«Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», – резюмировал министр обороны.