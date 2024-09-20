ВС РФ приближаются к Курахово – на город идут с трех направлений

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Российские войска, преодолевая упорное сопротивление противника, приближаются к городу Курахово.

Эту информацию подтверждают украинские околовоенные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так украинский военкор и отпетый русофоб Богдан Мирошников ночью сообщил, что ВС РФ смогли прорваться к Максимильяновке, расположенной менее чем в 9 километрах от Курахово.

«Бои продолжаются. Наши пытаются изолировать зону прорыва, а также зачищают прорвавшихся. Смог/может ли враг где-нибудь закрепиться – покажут следующие 2 дня. Дополнительно враг устроил подобное еще раз в н. п. Острое. Там уже продвижение более существенное. Что-то можно сказать тогда, когда завершится зачистка и стабилизационные мероприятия. По состоянию на вчерашнее утро 19.09, Острое контролировалось нашими на 50%», – написал Мирошников.

Ранее украинские источники уверяли, что российское наступление на Острое было остановлено с огромными потерями для ВС РФ.

При этом российский военный обозреватель Юрий Подоляка утверждает, что российские войска сумели «занять полностью Острое» и «сосредоточили свои усилия на штурме находящегося северо-восточнее села Александрополь».

Идут бои и южнее Курахово в районе Угледара, который российские подразделения обходят с левого фланга. Впрочем, здесь продвижение менее существенное, хотя положение группировки ВСУ в Угледаре серьезно ухудшилось, особенно после захода ВС РФ на территорию шахт Южноукраинская 1 и Южноукраинская 3.

Если русским удастся перерезать трассу из Угледара на Богоявленку (или занять этот населенный пункт), то фактически судьба города будет предрешена, а ВСУ придется выходить по проселочным дорогам.

Фактически мы видим наступление на Курахово с трех направлений, за исключением западного. А ведь еще летом Курахово было достаточно надежной тыловой базой ВСУ, куда выезжали на ротацию и отдых понесшие потери украинские части, но теперь находится в зоне досягаемости российской артиллерии, помимо того, что по городу регулярно прилетают КАБы и ракеты