ВС РФ придерживаются концепции «сидячей войны» – Артамонов

Владимир Гладков.  
02.05.2023 16:45
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ не смогут начать масштабное наступление с захватом стратегического преимущества и выходом в тылы российской армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ не смогут начать масштабное наступление с захватом стратегического преимущества и выходом в тылы...

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«ВСУ будут наступать только в том случае, если мы им позволим. Мы делаем всё, что надо, и это вписывается в концепцию «сидячей войны» – мы держим оборону, выдавливаем из подъездов и домов озверевших укронацистов. И они не могут развить стратегическую инициативу.

В наступление сейчас я не верю. Наступлением я называю развитие стратегической инициативы, с занятием ряда населённых пунктов, с поражением нашей передовой линии, и перенесением военных действий на ту территорию, которая очень плохо защищена», – сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что без авиации и мощной бронетанковой группировки масштабное наступление обречено на провал.

«Если бы им это удалось, тогда это было бы наступление, о котором они трубят последние много месяцев. Но нельзя предпринимать подобные действия без достижения господства в воздухе и наличия большого бронетанкового кулака», – добавил эксперт.

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