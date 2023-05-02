ВС РФ придерживаются концепции «сидячей войны» – Артамонов

ВСУ не смогут начать масштабное наступление с захватом стратегического преимущества и выходом в тылы российской армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ будут наступать только в том случае, если мы им позволим. Мы делаем всё, что надо, и это вписывается в концепцию «сидячей войны» – мы держим оборону, выдавливаем из подъездов и домов озверевших укронацистов. И они не могут развить стратегическую инициативу.

В наступление сейчас я не верю. Наступлением я называю развитие стратегической инициативы, с занятием ряда населённых пунктов, с поражением нашей передовой линии, и перенесением военных действий на ту территорию, которая очень плохо защищена», – сказал Артамонов.