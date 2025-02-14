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К западу от освобожденного ранее Курахово продолжается ликвидация «мешка», в котором оказались подразделения ВСУ.

«На Андреевском направлении российские войска, по всей видимости, ликвидировали «мешок» к югу от Дачного. В ходе серии атак штурмовики выбили противника с ключевых позиций, необходимых для снабжения находящихся здесь подразделений ВСУ. После зачистки последнего опорного пункта между северной и южной «стенками» полуокружения остатки личного состава украинских формирований, не вырвавшиеся из окружения, отступили к шламоотстойникам», – сообщает тг-канал военного аналитика Михаила Звинучука «Рыбарь».

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В публикации отмечается, что «оставшиеся в живых члены украинских формирований либо сдаются в плен, либо уничтожаются российскими войсками при поддержке расчётов БЛА».

«В то же время западнее ВСУ продолжают удерживать позиции в полуокружении в районе Улаклов. Севернее российские войска освободили большую часть Андреевки, расположенной на несколько десятков метров выше относительно Константинополя. Это позволяет им установить огневой контроль над единственной дорогой, идущей через населенный пункт — фактически, отрезав от снабжения всю группировку ВСУ на участке. Вероятно, уже в скором времени подразделения противника под Улаклами повторят судьбу своих сослуживцев к югу от Дачного», – добавляет канал Звинчука.

Украинские источники признают катастрофическое положение дел для ВСУ.

«На константинопольском направлении назревает беда. Фактически потерянное Дачное и ЛБД проходит уже по Улаклам. Есть накаты на Константинополь. Организация эвака – как повезет. В основном отсутствует. Командующему ОТГ Донецк – огромный «привет». Абсолютно проклятая должность», – плачется украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников.

По словам ВСУшника с позывным «Мучной», после Дачного ВС РФ начнут «продавливать мешок вплоть до Улаклы».