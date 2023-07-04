ВС РФ продвигаются в сторону Купянска – военкор

Российская армия медленно, но уверенно продвигается на Купянск, который был утрачен осенью прошлого года.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Николай Долгачев, работающий на данном направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Долгачева, попытки Украины заткнуть дыры мобилизованными не приносят успеха.

«Сейчас не такая ситуация, чтобы километрами ежедневно продвигались, но за последнюю неделю больше километра прошли в направлении на Купянск. Это серьезное изменение, с точки зрения тактического, потому что несколько ключевых опорных пунктов противника взяты. Это уже не первый раз – это направление достаточно успешно, там наши десантники работают, достаточно активно и результативно, применяют все тактические хитрости, которые выработаны за время активных боев.

Противник, по сути, пытаясь насытить личным составом передний край, единственный способ хоть как-то удержать наших бойцов, такую тактику использует. Но она ему результата и успеха не приносит – просто значительное количество личного состава у противника выбивается, теряют ежедневно. На том участке, где мы работаем, а это от общей линии фронта где-то четверть, порядка двухсот-трехсот единиц личного состава выбивается, уничтожается ежедневно», – отметил Долгачев.