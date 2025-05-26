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Российская армия продолжает выполнять задачу по созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной, продвигаясь при этом вглубь вражеской территории.

Так, на территории Сумской области заняты новые населенные пункты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вчера вечером военкор Дмитрий Кулько опубликовал видео, на котором бойцы 83-й ОДШБР ВДВ подняли флаг на южной окраине села Беловоды.

«Таким образом, буферная зона безопасности на этом участке теперь составляет 8 километров. Освободив Беловоды, десантники создали ещё один мощный плацдарм на территории противника, который позволит развивать наступление на Юнаковку. Этот населенный пункт был важным логистическим узлом для ВСУ, через который по трассе Н07 снабжалась курская группировка оккупантов», – написал Кулько.

Российский осинтер Анатолий Радов опубликовав карту, указав на освобожденные в ходе последних боев села на Сумщине.

«Сумская область, общая информация с участка. Освобождение Владимировки, Локни и Беловод, а также продвижение в Водолагах», – информирует Радов.

Сегодня информацию по Беловодам и Владимировке подтвердило МО РФ.

Вражеский ресурс Deep State выпустил обновил свою карту, согласно которой Беловоды полностью в серой зоне.

При этом ранее этот же источник долгое время отказывался признавать факт продвижения в Сумской области, закрашивая в серую зону села Журавка, Басовка и Новенькое, давно уже занятые ВС РФ. Впрочем, в последних обновлениях Deep State все же признал, что русские закрепились на территории Сумщины.