ВС РФ продвигаются вперед. Певцов ЧВК просят замолчать

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Параллельно с натужным и идущим со скрипом наступлением ВСУ идет продвижение российской армии на других направлениях. При этом ВС РФ заняли площадь большую, чем ВСУ в ходе своего наступления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале пишет военный журналист Марат Хайруллин.

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«Западная пропаганда отметила двухмесячное наступление ВСУ, оценив его как весьма успешное на основании того, что укры взяли около 180 квадратных километров в Запорожье и под Артемовском-Бахмутом. Потеряв при этом 43 тысячи бойцов и 4900 единиц различного вооружения. Включая 1831 единицу танков и бронетехники, 26 самолетов, 9 вертолетов, 747 единиц артиллерии и минометов, и 84 единицы самоходных орудий», – написал Хайруллин.

Он уточнил, что это – оценка украинских потерь от Минобороны РФ, которую игнорирует западная пропаганда.

«Однако сегодня исполняется три недели, как началось наше движение вперед (мы из природной скромности не будем называть это наступлением, так как наступление российской армии выглядит в разы масштабнее). И кроме взятия Новоселовского мы за этот период взяли под контроль около 240-250 квадратных километров. При этом сбросив укров с плацдармов в районе Клещеевки, Старомайорского и Пятихаток», – продолжает автор.

Он отмечает, что это не голословные утверждения и называет конкретные районы продвижения ВС РФ.

«В районе Карамзимовского плацдарма на левом берегу реки Жеребец, включая Новоселовку и до Торского – всего около 140 квадратных километров. Под Купянском справа и слева от Синьковки – около 20 квадратных километров. Еще столько же в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества. Далее Авдеевский плацдарм. В районе Красногоровки (которая к западу от Авдеевки) около 15 квадратных километров. Каменка – около 10. Рубеж Донецкая кольцевая автодорога – Опытное (Восточная часть Авдеевки со стороны Донецка) – еще около 20. Далее продвижение возле другой Красногоровки (которая между Авдеевкой и Марьинкой) – еще около 5 квадратных километров. И столько же в Марьинке. Итого более 245 квадратных километров. Кроме того, в результате наших контратак под Старомайорским и Клещеевкой отпилили от заявленных украми 180 квадратных километров еще около 30-40. Такая вот математика. И это, я прошу заметить, мы скромно называем – движение вперед. Представляете, каким будет большое полноценное наступление нашей великой российской армии!?», – задается вопросом журналист.

Он обращает внимание, что «никто за три месяца не увидел тысячи единиц нашей разбитой техники и тысячи наших павших бойцов».

«Дроны для объективного контроля ведь есть не только у нас, правда? А вот колонны разбитой техники и горы трупов в день мы почему- то видим только у сине-желтых. Так что поздравляю всех нас, друзья, – давайте снимем шляпу перед нашими солдатами и командирами», – резюмировал Хайруллин.

В свою очередь политолог Павел Данилин в успешных действиях российской армии увидел повод для резкой критики тех, кто поддерживал ЧВК «Вагнер».

«На финальном этапе завершающегося бесславно украинского наступления (длившегося более 2 месяцев), надо признать один факт: все это время наступление отражала армия России – ВС РФ. Отражала тем боекомплектом, который поставлялся в войска теми же интендантскими службами. Отражала под тем офицерским и генеральским руководством, которое очень многие любили в последнее время мешать с дерьмом. Отражалась теми солдатами, которые, как рассказывали некоторые певцы ЧВК, все время бегут с флангов ЧВК.

А вот никакого ЧВК рядом с нашими солдатами не было. Не было от слова совсем», – пишет эксперт в своем паблике.

Он добавил, что «этот ЧВК умудрился в начале украинского наступления нанести нашим же солдатам удар в спину», по всей видимости, подразумевая пригожинский мятеж.

«И сегодня певцы этого ЧВК вынуждены выдумывать разные сказки о том, как этот ЧВК всем помог, и как без него ничего бы не вышло. Но главное, ни одна мразь, бравшая у этих ЧВКшников деньги, не признается, что зря лила из своего поганого рта грязь на российскую армию, российских офицеров и генералов. Не покается и не принесет извинение русскому солдату и офицеру», – возмущается Данилин.