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Одной из самых обсуждаемых тем в украинских военных источниках стал неожиданный российский глубокий прорыв к Торецку (Дзержинск), расположенного рядом с Горловкой.

Примечательно, что здесь линия фронта не двигалась с 2014 года, а хорошо укрепленные за долгие годы позиции ВСУ считались неприступными, о чем еще недавно бравурно объявлялось с украинской стороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Так, украинский военкор Богдан Мирошников, ранее уверявший о бесперспективности российской атаки на Торецком направлении, теперь сменил тональность, указывая, что «чуда не произошло, и враг дополнительно продвинулся в глубину нашей обороны».

«На этом участке не меньше, чем в направлении Воздвиженки-Новогродовки и в Красногоровке, требуется стабилизация. Сейчас ни на одном из этих участков (включая Торецкое направление) стабилизации нет. Потому что только начали стабилизировать ту же Красногоровку, оккупанты несколько дней почти не продвигались, так произошел новый про…об под Торецком. Наложите на это истощенные и не обеспеченные на 100% подразделения – получите ту картину, которая есть сейчас. Но шанс на стабилизацию есть, и главное – им воспользоваться по полной», – надеется Мирошников.

Прибавилось пессимизма и у обозревателя украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковника Константина Машовца, отмечающего, что российские подразделения в последние дни на Торецком направлении начали наступательные действия по направлениям Майорск – Северное, Майорск – Железное и восточная часть Южное – Северное.

«Вследствие чего смогли достичь успеха в тактической зоне обороны ВСУ, вклинившись в нее на глубину – до 2.6 км и по фронту – до 5.6 км… Причем, похоже, что в южной части этого вклинения противник встретил минимальное сопротивление, образно говоря, «проехавшись» по дороге севернее отвалов через наши передовые позиции (причем даже на спутниковых снимках там виден обустроенный опорный пункт) и заехав в с. Южное прямо по ул. Ленина и ул. Красная, вплоть до ул. Харьковская и чуть не доехав до Соцгородка», – описывает ситуацию Машовец.

Он предполагает, что имеет место попытка прорыва в город, похожий на реализацию сценария, использовавшегося недавно российской группировкой войск «Юг» у Часова Яра.

«И насколько я понимаю, в случае с г. Торецк пока противник из состава ГВ «Центр» действует вполне успешно, в отличие от своих «коллег» в районе г. Часов Яр из ГВ «Юг», причем, очевидно, существенно меньшими силами», – пишет обозреватель.

Он признает, что украинское командование попытку прорыва с востока «вообще не ожидало» или «упустило момент, когда российское командование решило «решать проблему Торецка» другим путем, нежели задумывалось изначально».

Кроме того, появились любопытные подробности неожиданного прорыва под Торецком.

«Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель. Бойцы отряда скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По туннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания. Используя фактор внезапности, бойцы подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить», – пишет эксперт Центра военно-политической журналистки Борис Рожин, ссылаясь на Минобороны РФ.

Военный обозреватель Юрий Подоляка напоминает, что ранее подобный способ выхода в тыл противника по тоннелю был применен при штурме позиций ВСУ (укрепрайон «Царская охота») на юго-западе Авдеевки.

«Судя по всему, такая тактика становится для нас не разовой, а уже системной. Это позволяет избежать потерь, а еще – каждый раз результат превосходит ожидания», – подчеркивает Подоляка.

Сенатор от Запорожской области, бывший глава Роскосмоса и один из основателей добровольческого подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин считает, что эту тактику надо использовать и дальше.

«А я вообще не понимаю, в чём проблема прокопать тоннели и выйти в тыл противникам, находясь на Донбассе, где масса горно-проходческого оборудования, опытных бойцов-шахтеров и горных инженеров, ремонтных заводов с уникальным шахтным оборудованием, бурами и прочее? Мы это ещё с 2022 года обсуждаем, но в реале всего два подземных прокола сделали, да и то по старым коридорам», – обращает внимание Рогозин.