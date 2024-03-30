ВС РФ прорвались внутрь недавно построенной украинской линии обороны

Игорь Шкапа.  
30.03.2024 12:48
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинским формированиям на фронте приходится либо отступать под ударами российских планирующих авиабомб, либо держать позиции, но нести огромные потери.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в публикации на сайте substack.com пишет поддерживающий Украину австрийский военный аналитик Том Купер.

Украинским формированиям на фронте приходится либо отступать под ударами российских планирующих авиабомб, либо держать...

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Он отмечает, что «наблюдать за событиями в Украине в последние несколько дней действительно невесело», и в целом «ситуация остается неприятной».

«Конечно, в тылу ПВО ВСУ работает достаточно хорошо и сбивает большинство (но не все) «шахедов», выпущенных в воздушное пространство Украины за последние две ночи. Но вдоль линии фронта ВКС РФ все наносят и наносят удары планирующими бомбами, позволяя все новым и новым штурмовым группам ВС РФ не только продолжать наступление, но и заставлять украинцев продолжать постепенное отступление. Потому что если ВСУ не отступают, то попадают под очень сильные удары планирующих бомб из УМПК и несут слишком большие потери.

Украинцы по-прежнему испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов, у них нет даже ракет «Пэтриот», то есть, очевидно, нет средств, чтобы остановить все это», – пишет Купер.

Он предполагает, что русские еще не полностью заняли населенный пункт Ивановское (Красное) к югу от Артемовска.

«Да, они горько жалуются на свои огромные потери, но при этом при постоянной поддержке УМПК, которые бьют по украинским позициям внутри села и далее до самого Часова Яра, — они пробились к югу от Ивановского и почти достигли канала Северский Донец. А теперь скажите мне, что это делает ситуацию намного, намного лучше…

Что еще более тревожно (хотя и не менее удивительно) — к западу от Авдеевки русские еще не успели занять все Бердычи, но, похоже, переправились через реку Дурную где-то между Семеновкой и Орловкой и по слухам атакуют Семеновку с юга. То есть, они уже «внутри» недавно построенной украинской линии обороны», – сокрушается эксперт.

При этом ситуацию в районе Работино на Запорожском направлении он характеризует как «подозрительно тихую».

«Последние новости оттуда (около двух-трех дней назад) были о том, что «ситуация не очень хорошая», а затем появились видео, на которых видно, как российские танки и боевые машины пехоты входят в то, что осталось от этого места», – резюмирует Купер.

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