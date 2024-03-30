ВС РФ прорвались внутрь недавно построенной украинской линии обороны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинским формированиям на фронте приходится либо отступать под ударами российских планирующих авиабомб, либо держать позиции, но нести огромные потери.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в публикации на сайте substack.com пишет поддерживающий Украину австрийский военный аналитик Том Купер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он отмечает, что «наблюдать за событиями в Украине в последние несколько дней действительно невесело», и в целом «ситуация остается неприятной».

«Конечно, в тылу ПВО ВСУ работает достаточно хорошо и сбивает большинство (но не все) «шахедов», выпущенных в воздушное пространство Украины за последние две ночи. Но вдоль линии фронта ВКС РФ все наносят и наносят удары планирующими бомбами, позволяя все новым и новым штурмовым группам ВС РФ не только продолжать наступление, но и заставлять украинцев продолжать постепенное отступление. Потому что если ВСУ не отступают, то попадают под очень сильные удары планирующих бомб из УМПК и несут слишком большие потери. Украинцы по-прежнему испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов, у них нет даже ракет «Пэтриот», то есть, очевидно, нет средств, чтобы остановить все это», – пишет Купер.

Он предполагает, что русские еще не полностью заняли населенный пункт Ивановское (Красное) к югу от Артемовска.

«Да, они горько жалуются на свои огромные потери, но при этом при постоянной поддержке УМПК, которые бьют по украинским позициям внутри села и далее до самого Часова Яра, — они пробились к югу от Ивановского и почти достигли канала Северский Донец. А теперь скажите мне, что это делает ситуацию намного, намного лучше… Что еще более тревожно (хотя и не менее удивительно) — к западу от Авдеевки русские еще не успели занять все Бердычи, но, похоже, переправились через реку Дурную где-то между Семеновкой и Орловкой и по слухам атакуют Семеновку с юга. То есть, они уже «внутри» недавно построенной украинской линии обороны», – сокрушается эксперт.

При этом ситуацию в районе Работино на Запорожском направлении он характеризует как «подозрительно тихую».

«Последние новости оттуда (около двух-трех дней назад) были о том, что «ситуация не очень хорошая», а затем появились видео, на которых видно, как российские танки и боевые машины пехоты входят в то, что осталось от этого места», – резюмирует Купер.