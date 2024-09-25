ВС РФ разрезают группировку ВСУ и готовятся форсировать еще одну реку

Ситуация на фронте для ВСУ продолжает усугубляться, но российской стороне рано расслабляться, поскольку противник на определенных участках еще в состоянии добиваться пусть локальных, но все же успехов.

«ПолитНавигатор» собрал информацию, что известно на утро о ситуации в зоне боевых действий на Украине.

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«За прошедшие дни важные события разворачиваются в Угледаре на Южнодонецком направлении. После нескольких недель наступательных действий Армии России город взят почти в полный охват, вчера к вечеру оставался узкий коридор и одна дорога на север для ВСУ. По некоторым данным, дорога под нашим огневым контролем, пути отхода для врага остались только через поля. Серьёзно интенсифицированы удары артиллерии всех видов и авиации по Угледару, разошлись кадры присутствия передовых групп нашей пехоты в городе. При этом фронтовики предупреждают о недопустимости победных реляций до решения боевой задачи: на фоне неудачного наступления наших войск на Угледар в прошлом году ВСУ превратили его в мощный укрепрайон, взлом которого ВС России проводят путём широкого его охвата и лишения противника снабжения. Так, западнее города наши подразделения севернее Пречистовки продвинулись на участке шириной до 4 км на глубину до 2 км, заняв позиции вдоль балки Берестова», – пишет в утренней сводке тг-канал «Два майора», который связывают с Погранслужбой ФСБ.

Ожидаемо не радуют угледарские новости украинскую сторону.

«Грустно из-за того, как сложилась обстановка на Угледарском направлении… много чего написали и без меня… Подобная ситуация может возникнуть в любой момент на участке от Покровска до Курахово», – сокрушается в своем паблике часто цитируемый украинскими СМИ офицер ВСУ с позывным «Алекс».

Не радует ситуация в Угледаре и военнослужащего 24-й бригады ВСУ Станислава Бунятова, признающего продвижение ВС РФ к Богоявленке, которая находится в тылу Угледара и через которую проходит главная логистическая артерия для снабжения окруженного с трех сторон города.

«Если перережут, перспектива на оборону города растает до того, они продавят клещи по направлению к Водяному», – сокрушается Бунятов.

В Курской же области идут ожесточенные бои, но каких-либо значимых продвижений ни с одной, ни с другой стороны не фиксировалось.

При этом обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец утверждает, что российские резервы формируются недостаточно быстро, из чего возвращение под свой контроль приграничной части Курской области России придется откладывать на более поздний срок.

«Причем если посмотреть еще шире (т.е. в стратегическом смысле), то очевидным становится и другой вывод – между Курском и возможностью прорваться в Покровск или даже ЗА него Кремль явно выберет не первый вариант», – считает Машовец.

Серьезных успехов добились российские силы и на Купянском направлении, о чем рассказал командир 1-г штурмового батальона сформированной из неонацистского «Азова» (запрещен в РФ) 3-й ОШБр Владимира Фокина, по словам которого на этом направлении обстановка остается тяжелой и «местами неконтролируемой», поскольку русским осталось пройти до реки, разделяющей Купянск на две части, всего два километра.

«Ситуация в полосе ответственности 3-й Штурмовой бригады остается действительно очень сложной. Враг сейчас немного изменил свою тактику, перешел, опять же, к активным наступательным штурмовым действиям, однако сейчас уже использует технику. Это и танки, и БТРы, и БМП, МТЛБ, автомобильная техника, колесная, конечно мотоциклы, мопеды. И просто штурмовые группы, как у нас говорят, «на ноге» штурмуют», – подчеркивает Фокин.

А украинский военкор и оголтелый русофоб Богдан Мирошников прогнозирует, что скоро группировку ВСУ здесь ожидает разрезание на две части.

«Похоже, что все идет к формированию наших двух плацдармов на восточном берегу р. Оскол – купянского и боровского. Вместо одного большого. И с потенциальным вклинением врага на другой берег, что еще больше усложнит логистику. Плюс к тому же на р. Жеребец потенциально намечается срака»

В то же время противник сообщил, что занял удерживаемый русскими агрегатный завод в Волчанске, за который долгое время шли бои. К сожалению, эту информацию подтвердил российский военкор Александр Харченко.

«Агрегатный завод в Волчанске и правда перешёл под контроль противника. Парни, которые 3 месяца сражались в оперативном окружении, – вы настоящие львы. Многие из вас были ранены, вы страдали от недостатка БК, лекарств и воды, но каждый раз вы отбивали атаки противника, устилая подходы к заводу десятками украинских тел. Наши парни вышли с завода, а ГУРовцы пафосно захватили пустые руины», – пишет военкор.

По его словам, потеря завода – это повод пересмотреть подходы к передовой логистике.

«Фантастическое количество ударных и разведывательных дронов у противника слишком часто стали превращать наши опорные пункты в осажденные крепости. Для подвоза всего необходимого зачастую невозможно использовать людей, а с роботизированными системами у нас все ещё огромные проблемы. На выставках блестят многочисленные наземные роботы, но на передовой они практически не встречаются. То же самое могу сказать и о транспортных коптерах. И самое главное, что у нас нет специализированных подразделений, которые превратили бы передовую логистику в единую систему. Каждое подразделение решает все своими силами и от такой структуры не стоит ждать сложных технических решений. До сих пор проще послать человека, чтобы он принёс 10 литров бензина парням на передовую. Мы все еще считаем передовую логистику чем-то простым, но по факту она уже сейчас превратилась в искусство. Самое опасное на фронте сейчас – это перемещения. Я кланяюсь до земли всем тем, кто делает по 3 ходки в день, доставляя парням все самое необходимое. Пора уже подумать об этих людях и переложить хотя бы часть их обязанностей на плечи роботов», – считает Харченко.

Соглашается с ним волонтер и военкор Герман Куликовский (тг-канал старше Эды»).

«Как только наши штурмовые отряды проходят на глубину в 3-4 км, так сразу же противник начинает изоляцию, уничтожая всё, что движется от тыла к передовой. Бутылка воды в таких условиях становится дороже золота, потому что она оплачена кровью. Решим проблему с логистикой переднего края, значит решим проблему окопного сидения и битвы за «избушку лесника». К счастью наработки есть и думаю, что скоро они будут внедрены, прежде всего это наработки Народного ОПК», – отмечает по этому поводу Куликовский.

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка указывает, что ВСУ между Селидово и Курахово ВСУ удалось ценой переброски резервов приостановить российское наступление за линию железной дороги севернее Цукуриного.

«В принципе понять логику киевских стратегов можно. Не сделай они этого, обвал фронта стал бы вопросом всего нескольких дней. И главный вопрос, насколько им этих самых резервов здесь хватит. Ведь любые резервы имеют свойство рано или поздно заканчиваться. Между тем, наши части вышли на окраины Цукуриного и с севера и востока, а сам поселок не первый день обрабатывает наша артиллерия и авиация. Как и заброшенную шахту юго-восточнее (еще один важнейший узел обороны ВСУ на этой линии)», – пишет автор.

«На кону очень многое. Если мы сумеем прорваться здесь и далее перережем еще одну дорогу их Селидово на Курахово через Новодмитровку, с юга дорог снабжения селидовской группировки уже не будет. А бросок на 3-5 км севернее города, может перерезать и последнюю северную удобную дорогу из Покровска. И далее снабжение этой группировки станет возможным только через одну единственную дорогу малой пропускной способности вдоль реки. Но и та окажется под огневым контролем наших частей. Что для большого города Селидово и его гарнизона станет приговором (без всякого лобового штурма). На этом фоне наше командование прекратило так и не начавшийся полноценный штурм Горняка, который в нынешней оперативной обстановке не имеет особого военного смысла. Ведь на кону окружение большой группировки ВСУ в том же Горняке и Кураховке, которые могут нам достаться в этом случае и без кровопролитного штурма. И понимая все это части ВСУ после утери контроля над Желанным Вторым постепенно начали отход их «заречья» реки Волчья. В общем, несмотря на то, что наше наступление вчера относительно притормозилось на направлении главного удара, ситуация для противника здесь продолжает быстро ухудшаться», – описывает ситуацию Подоляка.

Как видим, определенный потенциал у врага есть, поэтому не стоит преждевременно бросать в воздух чепчики, чем зачастую грешит наша пропаганда. Чем грозят подобного рода реляции, наглядно показали события на Курском направлении. Тем более что наши силы тоже несут тяжелые потери, а российские резервы (тем более подготовленные) далеко не бесконечны.

P.S. И буквально в последний момент со ссылкой на Forbes появилась информация, что 72-я бригада ВСУ начала отступление из Угледара в направлении Богоявленки.

Украинская военно-аналитическая группа Frontelligence Insight, описывая ситуацию в Угледаре, приходит к выводу, что ситуация в городе критическая, «и это, наиболее вероятно, последние этапы его обороны».