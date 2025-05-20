ВС РФ рвут оборону ВСУ между Красноармейском и Дзержинском

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На фронте продолжается продвижение российской армии между Красноармейском (Покровском) и Дзержинском (Торецком).

На этом фоне примечательно, что заметно поубавилось позитива в украинских пабликах.

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«Константиновское направление. Враг дожал Новую Полтавку, к сожалению. Так же дожимает Леонидовку. Ситуация очень тяжелая. В Старой Николаевке оккупанту удалось закрепиться на окраинах села. На Романовку есть попытки выйти на окраину с юга. Александрополь вообще стал хабом, где оккупанты накапливаются и атакуют потом сразу по трем направлениям – в сторону Яблоновки, Зари и Игнатовки. От Новоеленовки враг продолжает попытки двигаться в направлении Русиного Яра. Но там немного удалось притормозить движение (не остановить)», – описывает ситуацию украинский военкор-русофоб и волонтер ВСУ Богдан Мирошников.

Стоит обратить внимание, что продвижение идет не только в сторону Константиновки, но и Красноармейской агломерации, в которую входит Димитров (Мирноград).

«Противник начал продвигаться севернее Малиновки в сторону до н.п Шевченко Первое. Сейчас они попытаются охватить его с двух сторон, это южная и юго-восточная часть. Именно так они будут заходить + попытаются обрезать нас в н.п. Коптево. Также враг постепенно двигается в сторону до н.п. Попов Яр и в этом направлении будет двигаться к Полтавке. Сейчас очень сложно на рубеже Яблоновка – Александро-Калиново! Противник применяет большое количество дронов и артиллерии и уже смог зацепиться за западные окрестности первого села», – пишет ВСУшник «Мучной» с Красноармейского направления.

Он призывает крепко держаться за Полтавку и Русин Яр.

«В противном случае русаки могут прорваться к Константиновке с запада и перерезать все логистические пути, которые останутся, а дорога из Дружковки на Константиновку будет под плотным огневым контролем! Срочно нужно принимать ответные действия, потому что я за@@ался об этом писать, никто не слышит!», – паникует ВСУшник.

Хорошие новости поступают и с противоположного фланга Красноармейска.

«На Покровском направлении на участке Удачное – Новоалександровка несколько хреновая ситуация, противник имеет успехи и смог взять под контроль ряд позиций СОУ. Задача не сколько рваться на Днепропетровщину, а охватить Покровск с фланга, что будет для них более благоприятным для штурма города», – сообщает офицер ВСУ «Алекс».

Украинский военкор Олег Петренко прогнозирует, что наступление ВС РФ продолжится до осени.