ВС РФ способны отразить стотысячное наступление – полковник ВСУ

Вадим Москаленко.  
13.04.2023 16:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вооружённые силы РФ сосредотачивают в тылу серьёзные резервы на случай контрнаступления ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вооружённые силы РФ сосредотачивают в тылу серьёзные резервы на случай контрнаступления ВСУ. Об этом...

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«Безусловно на Запорожском и Херсонском направлениях оборонные позиции, которые они обустраивают, требуют насыщения их войсками. Без насыщения войск эти оборонные и инженерные действия не имеют никакого значения. Их надо укреплять взрыво-заградительными средствами, располагать в них сухопутные мотострелковые, танковые подразделения, артиллерийские и так далее. Это требует довольно большого количества сил и средств для того, чтобы удерживать такие позиции.

Если они пытаются думать, что первую позицию будут удерживать, а видя, что не удерживают, отойдут на вторую, и будут теми же силами удерживать на второй или на третьей, то это будет очень грубой ошибкой. Думаю, они так не думают», – сказал полковник.

«Наверное, они готовят какие-то резервы, о которых наша разведка до сих пор не может предоставить информацию, а может знает, но общество не извещает. Такой вариант тоже может быть.

Проскакивала такая информация, что около 40 тысяч резерва они сосредотачивают в тылах для того, чтобы отреагировать на наши контрнаступления. Это приличная численность, которая способна остановить 70-80, а то и 100-тысячное войско, если оно будет наступать», – сказал Якубец.

 

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