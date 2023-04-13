ВС РФ способны отразить стотысячное наступление – полковник ВСУ

Вооружённые силы РФ сосредотачивают в тылу серьёзные резервы на случай контрнаступления ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно на Запорожском и Херсонском направлениях оборонные позиции, которые они обустраивают, требуют насыщения их войсками. Без насыщения войск эти оборонные и инженерные действия не имеют никакого значения. Их надо укреплять взрыво-заградительными средствами, располагать в них сухопутные мотострелковые, танковые подразделения, артиллерийские и так далее. Это требует довольно большого количества сил и средств для того, чтобы удерживать такие позиции.

Если они пытаются думать, что первую позицию будут удерживать, а видя, что не удерживают, отойдут на вторую, и будут теми же силами удерживать на второй или на третьей, то это будет очень грубой ошибкой. Думаю, они так не думают», – сказал полковник.