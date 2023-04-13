ВС РФ способны отразить стотысячное наступление – полковник ВСУ
Вооружённые силы РФ сосредотачивают в тылу серьёзные резервы на случай контрнаступления ВСУ.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Безусловно на Запорожском и Херсонском направлениях оборонные позиции, которые они обустраивают, требуют насыщения их войсками. Без насыщения войск эти оборонные и инженерные действия не имеют никакого значения. Их надо укреплять взрыво-заградительными средствами, располагать в них сухопутные мотострелковые, танковые подразделения, артиллерийские и так далее. Это требует довольно большого количества сил и средств для того, чтобы удерживать такие позиции.
Если они пытаются думать, что первую позицию будут удерживать, а видя, что не удерживают, отойдут на вторую, и будут теми же силами удерживать на второй или на третьей, то это будет очень грубой ошибкой. Думаю, они так не думают», – сказал полковник.
«Наверное, они готовят какие-то резервы, о которых наша разведка до сих пор не может предоставить информацию, а может знает, но общество не извещает. Такой вариант тоже может быть.
Проскакивала такая информация, что около 40 тысяч резерва они сосредотачивают в тылах для того, чтобы отреагировать на наши контрнаступления. Это приличная численность, которая способна остановить 70-80, а то и 100-тысячное войско, если оно будет наступать», – сказал Якубец.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.