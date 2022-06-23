«ВС РФ столкнулись с собственным отражением» – военный эксперт о ПВО Украины

23.06.2022  21:10 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия столкнулась на Украине с эшелонированным наземным ПВО, к чему не была готова, так как основным потенциальным противником всегда считался блок НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия столкнулась на Украине с эшелонированным наземным ПВО, к чему не была готова, так...

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«Я полагаю должно быть пересмотрено (это мнение и участников войны), внимание к подавлению ПВО. Тут надо пояснить следующее. Мы же всегда в качестве основного потенциального противника своего рассматривали блок НАТО. Для блока НАТО характерно то, что их основное средство ПВО – это истребитель. Мощного наземного ПВО у них до настоящего момента практически нет, оно в основном очаговое.

Здесь на Украине нам пришлось столкнуться фактически с собственным отражением. С противником, у которого мощный эшелонированный наземный ПВО. Пусть и устаревший, потому что Киевский округ получил их тогда первым в начале 80-х. Но это именно, что наше устройство ПВО, эшелонированное. Подавлять его нужно совсем не так, как мы готовились на случай войны с НАТО. Подавлять его нужно так, как американцы и НАТО готовились на случай войны с нами. Этот подход должен меняться», – считает эксперт.

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