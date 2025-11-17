ВС РФ ударили по украинским портам и жд. ВСУ обесточили несколько росссийских городов
В результате ночной атаки ВС РФ повреждения нанесены портовой энергетической инфраструктуре подконтрольной киевскому режиму Одесской области.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ущерб признали местные власти.
«Взрывы раздались в нескольких городах. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов», – сообщил одесский гауляйтер Олег Кипер.
По данным Воздушных ВСУ, Вс РФ атаковали двумя баллистическими ракетами и 128 дронами различного типа.
«Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях», – информируют ВС ВСУ.
Гауляйтер Днепропетровской области Владислав Гайванеко сообщил, что в Павлоградском районе повреждения получило транспортное предприятие.
«В Днепропетровской области удары БпЛА повредили железнодорожную инфраструктуру», – в свою очередь написал вице-премьер Алексей Кубраков.
По его словам, в Харьковской области были нанесены удары по энергообъектам.
Противник тоже наносил удары по российской энергетике. В результате сотни тысяч людей в ДНР остались без света.
«Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены. Энергетики сразу же приступили к восстановлению подачи электричества. На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет дали. Экстренные работы продолжаются», – информирует глава ДНР Денис Пушилин.
