ВС РФ ударили по украинским портам и жд. ВСУ обесточили несколько росссийских городов

Олег Кравцов.  
17.11.2025 11:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1494
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина, Энергетика


В результате ночной атаки ВС РФ повреждения нанесены портовой  энергетической инфраструктуре подконтрольной киевскому режиму Одесской области.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ущерб признали местные власти.

В результате ночной атаки ВС РФ повреждения нанесены портовой  энергетической инфраструктуре подконтрольной киевскому режиму...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Взрывы раздались в нескольких городах. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов», – сообщил одесский гауляйтер Олег Кипер.

По данным Воздушных ВСУ, Вс РФ атаковали двумя баллистическими ракетами и 128 дронами различного типа.

«Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях», – информируют ВС ВСУ.

Гауляйтер Днепропетровской области Владислав Гайванеко сообщил, что в Павлоградском районе повреждения получило транспортное предприятие.

 «В Днепропетровской области удары БпЛА повредили железнодорожную инфраструктуру», – в свою очередь написал вице-премьер Алексей Кубраков.

По его словам, в Харьковской области были нанесены удары по энергообъектам.

Противник тоже наносил удары по российской энергетике. В результате сотни тысяч людей в ДНР остались без света.

«Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены. Энергетики сразу же приступили к восстановлению подачи электричества. На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет дали. Экстренные работы продолжаются», – информирует глава ДНР Денис Пушилин.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить