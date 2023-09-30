ВС РФ устроили огненный ад в Винницкой области

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Сегодня ночью жители Винницкой области проснулись от сильных взрывов. Местные власти признали попадание по инфраструктурному объекту.

Взрывы прозвучали у города Калиновка, где находятся военные склады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, есть прилеты. Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях. Городской голова находится на месте событий. Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото», – сообщил на своей странице в соцсети Калиновский горсовет.

Подтвердил эту информацию и начальник областной военной администрации Сергей Борзов.

«В Винницкой области, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры», – написал он.

Судя по реакции местных пабликов, попадание было серьезное.

«Калиновчане, личная просьба к вам, мы такое уже однажды пережили. Сохраняйте холодный ум и действуйте по ранее составленному для себя плану. Главное без паники, мы знаем, что все экстренные службы уже работают на местах», – призвал ночью тг-канал «Подслушано Калиновка. Новости».

«Однажды пережили» – по всей видимости, воспоминание о сентябре 2017 года, когда на расположенном здесь 48-м арсенале хранения боеприпасов ВСУ произошел пожар с детонацией, продолжавшейся два дня.

О том пожаре вспоминает и военный обозреватель Юрий Подоляка.

«На моей памяти здесь (еще до 24.02.2022) уже было два крупных пожара, с детонацией снарядов и ракет (когда массово отселяли местных жителей). Последний был в 2019 году. И вот сегодня (по данным этих самых украинских инфопомоек) там вновь огненный ад с детонацией БК. Также возможно, были еще и удары по местному военному аэродрому (но местным явно пока не до разборов деталей. У них там паника)», – пишет Подоляка.

Более детально описал удар по Винницкой области паблик «Военная хроника».

«По данным украинских мониторинговых каналов, атаки подобных масштабов и интенсивности ранее не фиксировались. По предварительным данным, в городе не менее 8 мощных прилётов. Примерно половина из них пришлись на военный аэродром в Виннице и на склады с вооружениями в различных частях области. При этом воздушная тревога в регионе несколько раз объявлялась повторно, что косвенно говорит о нескольких волнах дронов. Предположительно, применялся рой дронов «Герань-2». Точное число БПЛА и их тип пока не установлены, однако по предварительным данным можно говорить о применении 15-20 единиц. Также украинские каналы сообщают, что после работы дронов в дело, предположительно, включились ракеты неизвестного типа, на которые не реагировала местная система ПВО», – пишет «Военная хроника».