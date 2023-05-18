ВС РФ увеличили число уничтоженных пусковых установок ЗРК «Пэтриот» в Киеве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ночь на 16 мая в украинской столице была уничтожена РЛС и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса «Пэтриот».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении министерства обороны РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», – сообщило российское оборонное ведомство.

Впрочем, на Украине продолжают отрицать очевидное.

«Не беспокойтесь о судьбе «Пэтриот». Это комплекс батарей, дивизион, система… Все по-разному называют, и никто не может понять по сути, из чего он состоит… Кроме того, у «Пэтриот» есть радар, который обеспечивает информацию и находится на удалении от дивизиона. И наконец у «Пэтриот» есть до восьми пусковых установок, в каждой из которых – четыре транспортно-пусковых контейнера, которые также расположены на определенном расстоянии и обеспечивают уже боевую работу – пуски ракет. Это собственно и есть «Пэтриот». Уничтожить систему каким-то там «Кинжалом» – это невозможно. Поэтому все, что они рассказывают, пусть останется в архиве их пропаганды», – заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В свою очередь военный обозреватель, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин наглядно объяснил, как можно поразить сразу несколько пусковых установок ЗРК «Пэтриот».

«Немало улыбнули заявления, что «одним Кинжалом» нельзя уничтожить несколько пусковых установок «Пэтриот». Фишка в том, что сами американцы довольно кучно размещают пусковые установки по несколько штук рядом друг с другом. В частности, по такому же принципу размещены пусковые установки «Пэтриот» на территории Польши в районе Жешува», – отмечает эксперт.

«Соответственно, при грамотном прилете, вполне себе можно уничтожить сразу несколько пусковых установок. Собственно, даже американцы это косвенно признают, что «одна установка уничтожена, а другая повреждена осколками», что подразумевает, что они находились довольно близко. Соответственно, сценарий, когда 1 «Кинжал» прилетает по РЛС, а другой по групповой цели из нескольких пусковых установок, более чем реалистичный. Для уменьшения ущерба разумеется разумней размещать пусковые установки подальше друг от друга, чтобы уменьшить потенциальный ущерб при возможном прилете. Скорее всего США нечто подобное и заставят делать туземцев», – добавил Рожин.

При этом американская пропаганда решила минимизировать негативный информационный эффект от потери дорогого комплекса, объявив теперь лишь о минимальных повреждениях.

«Российский обстрел гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», крылатыми ракетами «Калибр» и другими боеприпасами повредил генератор батареи Patriot и часть электроники системы», – утверждает CNN со ссылкой на неназванного «официального представителя США, знакомого с этим вопросом».

По словам, одного из официальных лиц США, ущерб был «незначительным», а система «оставалась работоспособной на протяжении всей атаки и оставалась в сети».

«США направили инспекторов для проверки системы во вторник. При этом не похоже, что какой-либо из компонентов подвергся прямому попаданию «Кинжала» или другого боеприпаса. Одна из версий состоит в том, что обломки падающей ракеты повредили компоненты Patriot, но официальные лица рассматривают и другие варианты», – пишет CNN.

Вот только на попавшем в сеть ролике поражения ЗРК видно, что он выпускает десятки ракет, после чего в этом месте фиксируются два взрыва.

«СМИ сообщают о двух, но видно наша разведка получила объективные данные и тогда это совсем катастрофа для США», – комментирует ситуацию российский политтехнолог Марат Баширов.