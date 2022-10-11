ВС РФ воспрянули духом, получив поддержку мощными ударами по тылам противника

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Новости Украины

Начавшиеся удары по критической инфраструктуре Украины скажутся на боеспособности и эффективности ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

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«Думаю, такие удары продолжатся на постоянной основе, и это скажется на боевой эффективности украинских формирований, находящихся на линии соприкосновения. Удары по энергетике, тяговым подстанциям, депо, где стоят электровозы, хранилищам горюче-смазочных материалов обязательно повлияют на всю военную машину. Теперь украинским группировкам будет труднее доставлять боеприпасы, осуществлять их вещевое снабжение, затруднит и маневр резервами из тыла на фронт или между стратегическими направлениями», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, противник не будет чувствовать себя в безопасности на всей территории Украины.

Он обратил внимание, что во время последних наступлений ВСУ важную роль играли иностранные наемники.

«Теперь они будут знать, что их достанут в любой точке Украины. Это должно умерить их пыл и отбить у многих желание приезжать на Украину», – отметил эксперт.

Кроме того, было сказано, что удары по энергетической инфраструктуре Украины являются огромным посылом российским солдатам и офицерам, находящимся непосредственно в зоне боевого соприкосновения.

«Они будут понимать, что их поддерживают мощными ударами по тылам противника. Это хорошо повлияет на их моральный дух, поможет пережить непростой период. Следом подойдут наши резервы, которые сейчас активно готовят», – резюмировал Дандыкин.