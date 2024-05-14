ВС РФ закрепились в жилой застройке Волчанска и идут вперед – Бутусов

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Российские войскам удалось закрепиться в приграничном городе Волчанск на севере Харьковщины и начать уличные бои. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, по словам Бутусова, ВСУ не построили в городе каких-либо оборонительных укреплений.

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«12-го мая российские войска зацепились за околицу Волчанска, они захватили мясокомбинат и крайние улицы, а сегодня россияне зашли в город, и уличные бои начались уже в самом городе. Так что противник смог зацепиться за жилую застройку Волчанска, таким образом они получили для своих штурмовых групп укрытия и возможность позиций для того, чтобы продвигаться вперед… Конечно, возникает большое количество вопросов. Я был в Волчанске и понимаю – город в пяти километрах от границы с Россией, это понятно. И понятно, что строить там, готовить его к обороне сложно, потому что противник все просматривает, пять километров, может наносить удары. Но, друзья, в городе и вокруг города нет никаких признаков каких-либо оборонительных сооружений. Противник на всех стримах продвигается без каких-либо преград», – заявил Бутусов.