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Спустя несколько дней после начала российской наступательной операции в Харьковской области украинское командование признало успех ВС РФ.

Об этом, в частности, говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое», – говорится в сообщении.

Утверждается, что в течение суток на этих направлениях русские совершили 22 штурмовых действия, из которых к исходу вчерашнего дня 14 еще продолжаются.

«Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями», – информирует украинское командование.

В Генштбае ВСУ добавили:

«В настоящее время враг имеет тактический успех».

Признает успехи российской армии на Харьковщине и связанный с ВСУ тг-канал проекта Deep State.

«Район н.п. Липцы: враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы. Продолжаются активные бои за Лукьянцы, которые враг почти полностью оккупировал», – говорится в публикации.

Отмечается, что русские пытаются закрепиться в Глубоком, находятся под огнем, но «к сожалению, их это не останавливает».

«Район н.п. Волчанск: противник продолжает подбираться к Волчанску, закрепляться в окрестностях для дальнейшего захода в город», – добавляет украинский ресурс.

Продвижение ВС РФ фиксирует и украинский военкор Олег Петренко.

«На Липцовском направлении противник занял сёла Мороховец и Олейниково (-15.15 км²). Продолжаются бои за Глубокое, Лукьянцы и Зелёное. СОУ нанесли ряд ударов по технике и скоплению противника в посёлке Октябрьский в Белгородской области. На Волчанском направлении идут бои на южной и юго-восточной окраинах селá Гатище, в районе урочища Кульма и Октябрьского лесничества. Противник продолжает наносить удары авиабомбами по Волчанску и на направлении. В самом городе ситуация без изменений», – пишет Петренко.

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка обращает внимание, что относительно небольшой приграничный Волчанск может стать плацдармом для выходы в тыл украинской группировке в Купянске, штурмовать который в лоб проблематично.

«За трое суток группировка войск «Север» освободила 9 населенных пунктов и более 159 квадратных километров Харьковской области», – в свою очередь сообщает тг-канал «Северный ветер», котоырй ведут российские военные, действующие на этом направлении.

Карта от проекта WarGonzo, основанного российским военкором Семеном Пеговым.