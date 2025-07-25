«ВС РФ ждут попытки бегства гарнизона из Покровска, чтобы разнести ВСУ в клочья» – британский журналист

Максим Столяров.  
25.07.2025 18:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Оборона Красноармейска (Покровска) обернётся для ВСУ очередной катастрофой.

Об этом на канале английского политика Джорджа Галлоуэя заявил британский журналист Уоррен Торнтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оборона Красноармейска (Покровска) обернётся для ВСУ очередной катастрофой. Об этом на канале английского политика...

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«У нас впереди большая битва, она будет не такой масштабной, как в Авдеевке или Бахмуте, но люди, которые устроили катастрофу в Бахмуте в 2023-м и катастрофу в Авдеевке в 2024 году, теперь устраивают в Донбассе Покровск в 2025-м. Сейчас пока мы говорим, Покровск [почти] окружён, здесь находится от 20 до 25 тысяч солдат, впереди большая битва», – сказал Торнтон.

Он добавил, что по мере приближения ВС РФ все трассы, если не перерезаются, то переходят под огневой контроль русских.

«Теперь у русских есть полная боевая мощь, и они ждут, чтобы буквально разнести всех в клочья, если они попытаются выбраться. Мы видим, как близко они подошли и сражаются прямо на окраинах Покровска.  Это будет катастрофа, как с Курском, в Авдеевке или в Бахмуте», – подчеркнул британец.

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