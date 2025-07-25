«ВС РФ ждут попытки бегства гарнизона из Покровска, чтобы разнести ВСУ в клочья» – британский журналист
Оборона Красноармейска (Покровска) обернётся для ВСУ очередной катастрофой.
Об этом на канале английского политика Джорджа Галлоуэя заявил британский журналист Уоррен Торнтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас впереди большая битва, она будет не такой масштабной, как в Авдеевке или Бахмуте, но люди, которые устроили катастрофу в Бахмуте в 2023-м и катастрофу в Авдеевке в 2024 году, теперь устраивают в Донбассе Покровск в 2025-м. Сейчас пока мы говорим, Покровск [почти] окружён, здесь находится от 20 до 25 тысяч солдат, впереди большая битва», – сказал Торнтон.
Он добавил, что по мере приближения ВС РФ все трассы, если не перерезаются, то переходят под огневой контроль русских.
«Теперь у русских есть полная боевая мощь, и они ждут, чтобы буквально разнести всех в клочья, если они попытаются выбраться. Мы видим, как близко они подошли и сражаются прямо на окраинах Покровска. Это будет катастрофа, как с Курском, в Авдеевке или в Бахмуте», – подчеркнул британец.
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