13.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Очередной американский конвой из военной техники и грузовиков с боеприпасами прибыл из Ирака в Сирию через незаконный погранпереход аль-Валид.

Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на местные источники. Автоколонна из 37 грузовиков с оружием и боеприпасами, а также 11 трейлеров с крупными замаскированными ящиками, прибыли в провинцию Хасака.

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Источники сообщают, что конвой охраняли семь бронированных автомобилей с пулеметами. По территории Сирии автоколонну сопровождали курдские отряды.

Другая колонна из 44 американских грузовиков с материально-техническим обеспечением прибыла в Сирию из Ирака 7 июля. Командование США постепенно наращивает свои активы на востоке Сирии. Совместно с боевиками американские войска занимаются незаконной разработкой сирийских нефтяных месторождений. Цистерны с нефтью и грузовики с пшеницей вывозятся в Ирак.

Неоднократно сирийское правительство требовало Пентагон вывести свои войска с территории страны. Однако Вашингтон оправдывает свое присутствие в САР операцией против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена на территории России), которые были уничтожены еще в 2017 году при участии «ЧВК Вагнера».

Американские войска работают в союзе вместе с боевиками исключительно в своих интересах, не беспокоясь о топливном и гуманитарном кризисе в Сирии, случившемся во многом по их вине.