«Все абсолютно похвалят» – историк-иноагент признался Собчак, что мечтает расчленить её

Елена Острякова .  
17.07.2023 22:45
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Скандальный историк-иноагент Евгений Понасенков хотел бы убить и расчленить скандальную журналистку Ксению Собчак, чтобы понравиться своей аудитории в России и на Украине.

Об этом он заявил в интервью самой Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальный историк-иноагент Евгений Понасенков хотел бы убить и расчленить скандальную журналистку Ксению Собчак, чтобы...

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«Если бы я вас нашинковал, я думаю, наша аудитория рукоплескала бы. И русская, и украинская. Представляете, новость: Понасенков расчленил и выкинул в Яузу или в Мойку. Меня бы даже суд оправдал стопроцентно – любой: и российский, и украинский, и международный, и Гаагский», – сказал Понасенков.

При этом к своему коллеге петербургскому историку Олегу Соколову, осужденного за «расчлененку», Понасенков испытывает какую-то патологическую страсть. До ареста Соколова оба историка, специалиста по наполеоновской Франции, полемизировали по научным вопросам.

Когда начался суд, Понасенков не успокоился, а стал выдумывать свидетелей, которые якобы видели его с жертвой Соколова Анастасией Ещенко. Защита поверила в фейки и вызвала Понасенкова в качестве свидетеля, чем тот не преминул воспользоваться, чтобы обвинить Соколова в научном плагиате.

Сейчас он скучает по оппоненту и готов его выкупить, чтобы Соколов отбывал срок у него на даче.

«Мне его не хватает. Если бы можно было за какие-то деньги выкупить Соколова из тюрьмы ко мне. ФСИН, кому писать? Иноагенту не дадут», – сокрушается Понасенков.

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