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13.10.2021 21:38 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Кризис, МВФ, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Все антиукраинские решения МВФ – инициатива Зеленского» – экперт

Новости УкраиныВсе обязательства Украины перед МВФ были инициативами украинской стороны, хотя они очень невыгодны Украине....

Все обязательства Украины перед МВФ были инициативами украинской стороны, хотя они очень невыгодны Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы получаем в обмен на подачки от МВФ, нерегулярные и мизерные? Открыли рынок газа для населения. Слово «рынок» в больших, жирных кавычках. Выполняя обязательства перед МВФ, отвязали от ПСО теплокоммунэнерго. Как обязательства перед МВФ – у нас до сих пор главный антикоррупционный орган возглавляет записной коррупционер, он по решению суда внесён в реестр коррупционеров. Это тоже было из условий МВФ, их смотрящего за коррупцией.

Очень много было разговоров, что в меморандуме с МВФ записано, что должен быть проведён аудит «ковидного» фонда, и там ни влево, ни вправо ни одна копейка не должна уйти. Провели аудит, всё нормально, всё устраивает. Половина денег фонда ушла на так называемое большое строительство. Рынок земли был принят тоже в угоду МВФ.

Когда я говорю «в угоду МВФ», то это не то что сюда пришёл злой МВФ и здесь всё сделал. Нет, есть переговоры, есть какие-то условия. Но, в конечном итоге, меморандум с МВФ подписывают четыре человека только с украинской стороны – президент, глава правительства, министр финансов, и глава Национального банка.

То есть, все эти условия и обязательства – это условия и обязательства нашей власти. Рынок земли – это наша власть взяла на себя обязательства, а не МФ заставил. На нашей власти лежит ответственность за всё, что происходит сейчас у нас», – заключил Виктор Скаршевский.

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