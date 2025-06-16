Арабские нефте-танкеры встанут на прикол: Персидский залив запылает по всему берегу – геостратег

Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, местная нефтедобывающая промышленность престанет работать, а Персидский залив может оказаться заблокирован.

Об этом в эфире ради «Комсомольская правда» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что на самом деле хочет разбомбить Иран с точки зрения долгосрочных интересов? Иран хочет взять под контроль шиитские арабские территории, а это вообще-то весь берег Персидского залива. Поскольку даже восточная провинция Саудовской Аравии, там изначально живут арабы-шииты.

И эти все территории радостно Иран планирует взять под свою зону влияния. Создать там несколько арабских республик шиитских, и жить.

Как только произойдет ослабление давления США, как только уйдут США из региона, Иран начнет подгребать под себя всех этих ребят. Им очень дико страшно, поскольку у власти там сунниты, все эти монархии, а население местное, которое бедуины, это как раз арабы-шииты. И им Иран много ближе, чем вот эти свои чудные монархи.

И они прекрасно понимают, что ради того, чтобы их, уничтожить, Иран вполне готов будет пойти на то, чтобы не осталось в Персидском заливе на ближайшие 7-10 лет добычи нефти и газа, разбомбив все», – сказал Школьников.