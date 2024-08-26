Все бегом готовятся к грядущему мировому кризису, Украина одна останется с долларами-фантиками – Кущ

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Резкий рост цены на золото свидетельствует о надвигающимся мировом кризисе, однако Национальный банк Украины даже не пытается к нему готовиться – и держит все свои резервы в долларах США.

Об в эфире интернет-канала «Politeka» заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цена золота за 2024 год выросла на 20%. То есть, если бы мы вложили в начале года в золото, то заработали бы 20% – неплохая доходность, мягко говоря. Мы видим, что покупка золота мировыми Центробанками значительно усилилась, разница между покупками и продажами больше в сторону покупок. И мы видим, что пятёрка стран с самыми большими владениями золотом – это США, Германия, Италия, Франция и Россия. У России эквивалент золотого запаса – порядка 170 миллиардов долларов. То есть, Россия активно замещает свои резервы, которые были утеряны», – сказал Кущ.

«А то, что мировые центральные банки активно скупают золото – это предвестник серьёзных кризисных моментов в мировой экономике, серьёзной геополитической турбулентности. Золото всегда скупают в период геополитической неопределённости. Один вопрос возникает – почему Национальный банк Украины не увеличивает свой запас золота? Почему мы не вкладываем в золото, а держим практически все свои деньги в американских облигациях?», – добавил экономист.