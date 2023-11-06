«Все бегут»: США лихорадочно пытаются заморозить конфликт на Украине

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США дали отмашку на подготовку к заморозке вооруженного конфликта на Украине, и “парень в зеленой футболке” этому только помеха.

Судя по объявленной эвакуации начальственного состава из Славянска и Краматорска – Авдеевку сдадут, сообщил военный эксперт и автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание: разгромная статья в «Тайм», потом откровения нового кандидата в президенты Арестовича, Залужный вдруг дал третье интервью за все время спецоперации, Кличко ролики выпускает. Они все вместе качают – понятно кого. И этот парень в зелёной футболке со всей силы упирается – не проводить выборы следующей весной. Американцы дали поручение проводить, и так как у них полным-полно своих подконтрольных фигур, и они создавали систему, они теперь давят на власти Украины, чтобы они выполняли нужные действия. А действия они озвучили прямо, в частности устами кандидата в президенты США Вивека Рамасвами чётко и понятно: заморозка конфликта, отдать России русскоязычные регионы и заключить с Россией об этом договор. И следующее – взамен потребовать от России отказаться от союза с Китаем. Там, видимо, подразумевается, что будут какие-то сняты санкционные ограничения», – отметил Васильев в эфире «Крым 24».

По его словам, если смотреть на ситуацию с позиции «вашингтонского обкома», всё становится более-менее понятно.

«Местным туземцам сверху сказали: ребята, надо замораживать. И, соответственно, кто был против заморозки? Парень в зелёной футболке, теперь по нему бьют все. И нам эта ситуация выгодна в любом случае. Не обязательно идти на какие-то договорённости с США, они уже разрушают какую-то сплоченность политических элит Украины, вносят дезориентацию в информационный купол, который создавал одну единственную линию», – уточнил эксперт.

Как всегда, для раскачки взяли тему использования русского языка – запрет школьникам даже на перемене говорить по-русски – тут же активизировал борцов за русский язык, чтобы мобилизовать тех, кто еще не совсем потерял связь с реальностью.

«Всё это играет на десакрализацию властей, десакрализацию образа национальной освободительной войны за независимость. И это всё работает в информационном ключе нам на пользу, потому что всё заполняется новостями, уровень поддержки снижается. Хотя там ни один нормальный здравомыслящий человек не будет говорить, что я поддерживаю Россию», – подчеркнул Васильев.

Он добавил, что регулярно получает сообщения «с той стороны», и последнее из них касается объявленной эвакуации из Славянска и Краматорска.

«Начинается эвакуация семей начальствующего состава из Славянско-Краматорской агломерации. Эта информация пока ещё нигде не озвучивалась. Мэр Днепропетровска Филатов в прошлом месяце распродал всю недвижимость, которая у него была, и уже месяц в командировках, в основном, старается постоянно находиться в Европе. Приезжает только на какие-то мероприятия, отсняться, сделать несколько заготовок, чтобы их выкидывать в течение недели, и едет обратно», – уточнил Васильев.